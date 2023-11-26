Серхио Перес о столкновении с Норрисом: «На мой взгляд, сегодня стюарды отработали плохо, это был гоночный инцидент»

Теги ФИА Макларен Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Серхио Перес Ландо Норрис Авто

Перес не согласен со штрафом за контакт с Норрисом на Гран-при Абу-Даби.

Пилот «Ред Булл» был оштрафован на 5 секунд за столкновение с Ландо Норрисом – именно этот штраф в итоге не позволил Пересу попасть на подиум.

«В данный момент мне сложно сказать, могла ли сработать тактика с одним пит-стопом, нам нужно будет пересмотреть все и изучить данные. В остальном же я доволен, вся команда отработала блестящим образом.

На мой взгляд, сегодня стюарды отработали плохо. Мы видели инциденты, в которых все было намного хуже. В моем случае имело место касание колесами, после чего Ландо срезал поворот, а штраф все равно получил я.

Вы также должны помнить о том, что находясь позади соперника и атакуя его, тебе приходится тормозить позже, и ты не можешь в полной мере контролировать свою машину.

Ландо знал, что я нахожусь там, он решил повернуть, произошло касание колесами, как я уже сказал. По моему мнению, это был гоночный инцидент.

Что касается следующего сезона – думаю, мне нужно добиться большей стабильности. Думаю, сезон вышел неровным, мы через многое прошли. В следующем году у нас будет новая возможность – в этом году, по ощущениям, я не был с машиной единым целым.

Надеюсь, в следующем году мы станем сильнее, лучшее, в конце сезона мы прибавили. Последние гонки мы провели намного сильнее. Ну и конечно стоит отдать должное Максу, он провел выдающийся сезон», – рассказал Перес.

Что случилось на Гран-при Абу-Даби: Леклер ташил Переса на подиум ради победы над «Мерседесом», но Серхио все испортил

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
grag68
Я удивлен что Переса наказали. Там на протяжении многих лет одна и таже картина, выдавить соперника на позднем торможении. РБ никогда не наказывали и перес реально не понимает)))
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
White Pardus
Это сомбреро охренело...какой, к лешему, "гоночный инцидент", если оно повернуло в Мака?
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Башмак Нирванов
Ответ AgipTm
там ширины трассы не хватало, что норрис в него повернул ?) никто не мешал по большому радиусу заехать..места вагон было.. перес мог сам выбирать траекторию, он был на колесо впереди и внутри
Вот в том то и дело, что это и есть неспортивное поведение: ты ныряешь внутрь поворота и поздно тормозишь. Естественно, ты будешь к моменту поворота впереди - ведь соперник тормозит, чтоб попасть в этот поворот. А чувак внутри, улетает на дальний край, либо выдавливая соперника с трассы, либо перекрывая траекторию и рассчитывая на его очковатость.
Наблюдая, раз за разом, этот маневр в исполнении Макса, я очень надеюсь, что найдется кто-то, типа сегодняшнего Норриса, только посерьёзнее.
Как Люис в Сильвере 21.
Такое нужно только отучать.
Набитыми шишками.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Project2000
Перес такой Перес!)) Если бы не было Переса, то не знаю куда бы в этом сезоне пришлось направлять свой хейт и жёлчь от просмотра очередного сезона с доминантным чемпионом.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Башмак Нирванов
Ответ alex-nicky
Хе-хе. Чудо повернуло в Переса. И еще получило в подарок подиум. Что-бы Мерседес был на втором месте. До чего же мерседософилы неадекватны происходящему, ужас...
А мона простой вопрос:
А куда должно поворачивать это "Чудо", если дорога идёт налево?
Может все должны ездить исключительно прямо, когда их обгоняют на позднем торможении внутри поворота умники из РБ?
А хренка, по всей нахальной морде им не желательно получить?
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Серебряков
Сказочный
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexey Prilovsky
Ответ AgipTm
там ширины трассы не хватало, что норрис в него повернул ?) никто не мешал по большому радиусу заехать..места вагон было.. перес мог сам выбирать траекторию, он был на колесо впереди и внутри
пересмотрел этот эпизод в скорости 0.25, Норрис очевидно был впереди на входе в поворот, не знаю, где ты там увидел Переса на колесо впереди, пересмотри сам. собственно Перес и обязан был подстраиваться под траекторию Норриса, у него было место внутри, но он им не воспользовался
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Satyr77
Перес решил поиграть в тапка. Но не прокатило. Перец не тапок. Тому все дорогу уступали на позднем торможении, хотя надо было также поворачивать по своей траектории. 2-3 краша и тапок бы висел на волоске.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EconomistGl
Ответ Vadim Zaytsev
Объясните, кто знаком с нюансами правил, почему в другом столкновении в этой гонке (если не ошибаюсь, Хэмилтон въехал в Гасли) не был выписан штраф? Там же суть точно такая же была: обгоняющий поздно затормозил и въехал в другую машину. Но здесь 5 секунд (с чем спорить сложно), а там - простили (что на фоне этого решения непонятно).
Там Гасли перетормозил жестко, устроил по сути брейк-тест Хэмилтону. Посмотри внимательно
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sticky fingers
Смотрел британскую трансляцию, комментировали Дэвид Кулхард и Джолион Палмер, оба бывшие гонщики и оба не поняли почему наказали. Были в недоумении, почему это не гоночный инцидент. Уверен, если бы для мерсов ничего не решалось, решение было бы другое.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
priz
Чеко нужно было выносить Норриса, чтобы Альфа Таури сумела обогнать вилок в чемпионате, но фокус не удался и в результате Рассел каким-то чудом сумел приехать 3 на 4й по скорости (после Маков и Фур) машине - большой молодец на самом деле.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadim Zaytsev
Объясните, кто знаком с нюансами правил, почему в другом столкновении в этой гонке (если не ошибаюсь, Хэмилтон въехал в Гасли) не был выписан штраф? Там же суть точно такая же была: обгоняющий поздно затормозил и въехал в другую машину. Но здесь 5 секунд (с чем спорить сложно), а там - простили (что на фоне этого решения непонятно).
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jesse Boy
гоночный инцидент - это когда тебя рожали, перчик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
White Pardus
Ответ alex-nicky
Хе-хе. Чудо повернуло в Переса. И еще получило в подарок подиум. Что-бы Мерседес был на втором месте. До чего же мерседософилы неадекватны происходящему, ужас...
Ты о какой гонке вообще?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Розарио Агро
Ответ alex-nicky
Ну, от мерсофилов и не такое слыхивали. Когда так в них въезжают, то штрафуют въезжающего, вот что всегда наблюдается. Так что, милейший, Вы бы поостереглись бы от категорических заявлений, вот в чем суть. Ну, а хамством никого не удивишь вообще-то. Напомню, что Вы лично никто и звать Вас никак. Так что словесный поток Ваш - не более, чем попытка приподняться за счет известного имени. Скучно.... Пишу не только Вам, но и Вам подобным беспристрастным и сугубо вежливым.
Один вопрос - при чем тут мерсофилы? В инциденте участвовали Редбулл и Макларен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadim Zaytsev
Ответ EconomistGl
Там Гасли перетормозил жестко, устроил по сути брейк-тест Хэмилтону. Посмотри внимательно
Да выглядит так, что расстояние между ними большое было, и столкновение случилось уже на повороте, спустя пару секунд после торможения. Но опять же с правилами плохо знаком, спасибо за ответ :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий