Серхио Перес о столкновении с Норрисом: «На мой взгляд, сегодня стюарды отработали плохо, это был гоночный инцидент»

Перес не согласен со штрафом за контакт с Норрисом на Гран-при Абу-Даби.

Пилот « » был оштрафован на 5 секунд за столкновение с – именно этот штраф в итоге не позволил попасть на подиум.

«В данный момент мне сложно сказать, могла ли сработать тактика с одним пит-стопом, нам нужно будет пересмотреть все и изучить данные. В остальном же я доволен, вся команда отработала блестящим образом.

На мой взгляд, сегодня стюарды отработали плохо. Мы видели инциденты, в которых все было намного хуже. В моем случае имело место касание колесами, после чего Ландо срезал поворот, а штраф все равно получил я.

Вы также должны помнить о том, что находясь позади соперника и атакуя его, тебе приходится тормозить позже, и ты не можешь в полной мере контролировать свою машину.

Ландо знал, что я нахожусь там, он решил повернуть, произошло касание колесами, как я уже сказал. По моему мнению, это был гоночный инцидент.

Что касается следующего сезона – думаю, мне нужно добиться большей стабильности. Думаю, сезон вышел неровным, мы через многое прошли. В следующем году у нас будет новая возможность – в этом году, по ощущениям, я не был с машиной единым целым.

Надеюсь, в следующем году мы станем сильнее, лучшее, в конце сезона мы прибавили. Последние гонки мы провели намного сильнее. Ну и конечно стоит отдать должное Максу, он провел выдающийся сезон», – рассказал Перес.

Что случилось на Гран-при Абу-Даби: Леклер ташил Переса на подиум ради победы над «Мерседесом», но Серхио все испортил