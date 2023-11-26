Перес вызвали к стюардам после того, как он назвал их «какой-то шуткой»

Теги ФИА Макларен Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Серхио Перес регламент Ландо Норрис Авто

Стюардам не понравилась критика со стороны Переса в Абу-Даби.

Гонщика «Ред Булл» Серхио Переса вызвали к судьям. Перес предположительно нарушил Международный спортивный кодекс своими утверждениями по радио, говорится в сообщении ФИА.

Во время Гран-при Абу-Даби Перес получил пятисекундный штраф за столкновение с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом.

Серхио пересек финишную черту вторым, после чего инженер сообщил, что штраф отправил пилота на четвертую позицию.

«Стюарды – это какая-то шутка, чувак. Поверить не могу. Они были очень плохими в этом году, это шутка. Просто какая-то шутка», – ответил инженеру мексиканец.

Что случилось на Гран-при Абу-Даби: Леклер тащил Переса на подиум ради победы над «Мерседесом», но Серхио все испортил

Ландо Норрис: «Я пытался пропустить Переса, а он в меня врезался! Понятия не имею, что он делал»

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16 комментариев

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Minuvert
Самая смешная шутка, это с такой ездой занимать вторую строчку в ЛЗ
+15
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Paninaro
Ответ AgipTm
по факту штраф незаслуженный... одно дело когда машина повреждена, или гонщика разворачивает и дают 5 секунд, за то что он откатился назад.. а тут слегка коснулись, без повреждений практически, норрис остался впереди в итоге на этом круге, а штраф выписали, как будто перес прям устроил что то... ги, как по мне и правильно он сказал, что судьи непоследовательны..
Штрафуют не за последствия, а за сам инцидент. Точную формулировку не помню, на сайте FIA есть, если интересно. Коротко - последствия значения не имеют.
+9
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индийский огурчик
сезон Переса это и есть шутка. При таком количестве фейлов 2 место в лз.. Было ли такое когда? По моему это исторический факт
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Кавабунга Шреддоголовый
Интересно, что Чеко сказал не так, несмотря на то, что в случае с Норрисом виноват он?
+6
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+4
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Максим Макеев
is it rofl or not
+4
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+3
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Роман
обиделись 😢
+6
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AgipTm
Ответ Paninaro
Штрафуют не за последствия, а за сам инцидент. Точную формулировку не помню, на сайте FIA есть, если интересно. Коротко - последствия значения не имеют.
при этом великого превознемогателя сегодня не наказали за обгон вне трассы на первом круге, а тапка наказали в прошлый раз... в топку таких судей..
+7
-4
+3
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Нервный
Ща ему найдут, за что задним числом еще 5 секунд оформить, тогда вместе с Леклером и Алонсо похихикает
+3
-1
+2
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a_chip
Ответ AgipTm
при этом великого превознемогателя сегодня не наказали за обгон вне трассы на первом круге, а тапка наказали в прошлый раз... в топку таких судей..
Так он вернул позицию
+1
0
+1
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うちはイタチ
"что, закибербуллили тебя, да? ну не знаю, выключи компьютер"
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Jesse Boy
видимо, хотели всю шутку целиком послушать
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Иван Алейников
Ответ AgipTm
при этом великого превознемогателя сегодня не наказали за обгон вне трассы на первом круге, а тапка наказали в прошлый раз... в топку таких судей..
Столкновение и случай Хэма немного разное
+1
-1
0
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