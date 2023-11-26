Перес вызвали к стюардам после того, как он назвал их «какой-то шуткой»
Стюардам не понравилась критика со стороны Переса в Абу-Даби.
Гонщика «Ред Булл» Серхио Переса вызвали к судьям. Перес предположительно нарушил Международный спортивный кодекс своими утверждениями по радио, говорится в сообщении ФИА.
Во время Гран-при Абу-Даби Перес получил пятисекундный штраф за столкновение с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом.
Серхио пересек финишную черту вторым, после чего инженер сообщил, что штраф отправил пилота на четвертую позицию.
«Стюарды – это какая-то шутка, чувак. Поверить не могу. Они были очень плохими в этом году, это шутка. Просто какая-то шутка», – ответил инженеру мексиканец.
Что случилось на Гран-при Абу-Даби: Леклер тащил Переса на подиум ради победы над «Мерседесом», но Серхио все испортил
Ландо Норрис: «Я пытался пропустить Переса, а он в меня врезался! Понятия не имею, что он делал»
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