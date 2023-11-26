Ландо Норрис о борьбе за подиум: «Нам немного не повезло, но я не пытаюсь как-то принизить заслуги Расселла и «Мерседеса»

Норрис рассказал о причинах поражения «Мерседесу» на Гран-при Абу-Даби.

По мнению пилота « », команде не хватило скорости и более эффективной работы с шинами, чтобы удержать место на подиуме.

«Когда Расселл догонял болиды соперников, ситуация каждый раз оказывалась для него выигрышной. Я же порой догонял машины соперников в самом конце прямой, после чего был вынужден проводить позади соперника целый круг. Так что да, нам немного не повезло. Но Джордж и «Мерседес» отлично поработали, так что я не пытаюсь как-то принизить их заслуги.

Мне просто кажется, что у нас не было желаемого темпа, и чтобы соответствовать темпу «Мерседеса» мне приходилось атаковать сильнее, и шины «хард» начинали изнашиваться так, будто это «медиум». Так что да, вероятно, основной проблемой сегодня была нехватка темпа», – рассказал .

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