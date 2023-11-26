Ландо Норрис: «Я пытался пропустить Переса, а он в меня врезался! Понятия не имею, что он делал»

Теги Макларен Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Серхио Перес Ландо Норрис Авто

Норрис остался в недоумении от действий Переса.

Пилот «Макларена» подвел итоги Гран-при Абу-Даби, рассказав о ходе гонки, а также прокомментировав инцидент со столкновением с Серхио Пересом.

«Все не слишком здорово. Я ожидал чуть большего с точки зрения скорости, но такой скорости у нас не оказалось. Досадно.

Я надеялся быть немного быстрее, чтобы иметь возможность атаковать ребят впереди. Не то чтобы они были намного быстрее, всего на 0,1, можно 0,2 секунды на круге, но этого было вполне достаточно, чтобы соперники оставались впереди.

Так что да, было тяжело. Но я все равно доволен, потому что считаю, что мы вряд ли могли сделать что-то большее.

Мы потеряли немного времени на пит-стопах. Мог ли я оказаться впереди Джорджа? Возможно. Но это был мало что изменило. Мы делали то, что должны были, как команда, это самое важное.

Что касается контакта с Пересом – ну, я пытался пропустить парня, а он в меня врезался! Понятия не имею, что он делал», – рассказал Норрис.

Что случилось на Гран-при Абу-Даби: Леклер ташил Переса на подиум ради победы над «Мерседесом», но Серхио все испортил

15 комментариев

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Башмак Нирванов
А я тебе объясню, что именно он делал...
Он насмотрелся, как обгоняет Макс, и что ему это сходит с рук, и решил повторить.
А технически это исполняется как позднее торможение внутри поворота с естественным перекрытием траектории поворота сопернику.
Только Чеко не учел, что Макс это исполняет с репутацией и от него шарахаются.
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swerh
Ответ Башмак Нирванов
А я тебе объясню, что именно он делал... Он насмотрелся, как обгоняет Макс, и что ему это сходит с рук, и решил повторить. А технически это исполняется как позднее торможение внутри поворота с естественным перекрытием траектории поворота сопернику. Только Чеко не учел, что Макс это исполняет с репутацией и от него шарахаются.
Ферстаппен только это не так топорно делает обычно. П крайней мере, обозначает вход в поворот, чего тут от Переса в помине не было.
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Paninaro
РБ стайл - отверни, или мы столкнёмся. Ландо отворачивать не захотел. И правильно сделал.
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Роман
мексиканский лихач
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White Pardus
Эх...темпа не хватило, а я, судя по квале, на темп надеялся. Думал за 3 место зацепимся хотя бы в гонке.
Ну, ладно, зато подтвердили 4 в КК, что, по сравнению с первой третью сезона - просто чудо)
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White Pardus
Ответ Paninaro
РБ стайл - отверни, или мы столкнёмся. Ландо отворачивать не захотел. И правильно сделал.
Да, правильно. Только команда не догонять Перца не обрадовала. Перестраховались, решили синицу в руках, а не 4 место в гонке...почему то думается, что в 5 секундах Ландо смог бы удержаться, но, потом резко отстал, а ведь шин бы хватило давить. Кто-то "не велел")))
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Китовик
Ответ AgipTm
он его на обочину не выдавливал.. ширины трассы хватало так то... кто внутри, тот и диктует траекторию
Перес ехал поперек трассы, какой еще ширины хватало
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Nothern Lord
Ответ AgipTm
он его на обочину не выдавливал.. ширины трассы хватало так то... кто внутри, тот и диктует траекторию
Траекторию диктует тот, кто впереди. Перес не был и ехал поперек трассы.
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Flylink
Ответ Mortimer1
Забавно что в данном случае именно Ландо поворачивал в Переса
Ландо поворачивал в поворот, а вот Перес почему-то решил поехать прямо
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Flylink
Ответ Mortimer1
Ландо видил Переса рядом и поворачивал прямо в него не пытаясь избежать столкновения
Мда, тяжёлый случай, по такой же аналогии вопрос, почему Перес не поворачивал в поворот, а поехал поперёк трассы?
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Сергей Фетисов
Ответ Paninaro
РБ стайл - отверни, или мы столкнёмся. Ландо отворачивать не захотел. И правильно сделал.
Просто Макларен Мерседес,он помог Мерседесу стать вторыми.Признай стюарты это гоночным инцидентом и Феррари вторые.Норрис как мог так и помогал.Рассела не обгонял.
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