Ландо Норрис: «Я пытался пропустить Переса, а он в меня врезался! Понятия не имею, что он делал»

Норрис остался в недоумении от действий Переса.

Пилот « » подвел итоги Гран-при Абу-Даби, рассказав о ходе гонки, а также прокомментировав инцидент со столкновением с .

«Все не слишком здорово. Я ожидал чуть большего с точки зрения скорости, но такой скорости у нас не оказалось. Досадно.

Я надеялся быть немного быстрее, чтобы иметь возможность атаковать ребят впереди. Не то чтобы они были намного быстрее, всего на 0,1, можно 0,2 секунды на круге, но этого было вполне достаточно, чтобы соперники оставались впереди.

Так что да, было тяжело. Но я все равно доволен, потому что считаю, что мы вряд ли могли сделать что-то большее.

Мы потеряли немного времени на пит-стопах. Мог ли я оказаться впереди Джорджа? Возможно. Но это был мало что изменило. Мы делали то, что должны были, как команда, это самое важное.

Что касается контакта с Пересом – ну, я пытался пропустить парня, а он в меня врезался! Понятия не имею, что он делал», – рассказал .

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