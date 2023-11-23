Шарль Леклер: «Хотим отыграть у «Мерседеса» второе место»

Леклер нацелен помочь «Феррари» обойти «Мерседес» в Кубке конструкторов.

Перед финальным этапом сезона, на -Даби, отставание «Феррари» от « » составляет всего четыре очка.

По мнению , у команды есть шансы все-таки выйти на второе место, учитывая хорошую форму «Феррари» в последних гонках.

«Мы всего на 4 очка отстаем от «Мерседеса» в Кубке конструкторов, так что мы, очевидно, хотим отыграть второе место. В данный момент мы в хорошей форме, команда выдала отличную серию, это так. С другой стороны, мы можем весь день рассуждать о том, кто в какой форме находится, но факт в том, что нам нужно, чтобы все сложилось как надо, если мы хотим все-таки догнать «Мерседес» на самом финише. Все должно быть сделано правильно.

Кто окажется быстрее в Абу-Даби? Думаю, все будет зависеть от деталей. Мне кажется, в итоге решающим фактором станет то, кто сможет лучше использовать имеющиеся у него возможности», – рассказал Леклер.

«Феррари» проигрывает старт за стартом – все портят дефектные детали. И проблеме уже два года!