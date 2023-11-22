Нико Росберг о чемпионате 2024 года: «Буду рад победе «Мерседеса». В отношении возможного титула Хэмилтона я настроен нейтрально»

Росберг допускает борьбу «Мерседеса» за титул в 2024 году.

Чемпион «Ф-1» 2016 года поделился мнением о перспективах команды в следующем сезоне навязать борьбу Максу Ферстаппену и «Ред Булл».

По словам Росберга, в « » вполне способны отыграть отставание:

«В последнее время мы видели несколько отличных выступлений от «Мерседеса». Да, им не хватает стабильности. Но посмотрите, например, на этап в Остине. Они боролись за победу, и по ходу уик-энда именно у них на самом деле была самая быстрая машина.

Так что мы видим, что в «Мерседесе» все лучше начинают понимать, как именно работает их болид, просто у них есть проблема нехватки стабильности. Им также не хватает скорости на прямых, но в «Мерседесе» начинают во всем этом разбираться.

Я верю в «Мерседес», потому что сам был там. Знаю, насколько это сильная команда. Ведь люди там остались прежними. Так что да, безусловно, существует вероятность того, что в следующем году Хэмилтон вновь будет бороться за чемпионский титул».

также спросили, будет ли он рад, если станет восьмикратными чемпионом «Ф-1»:

«Я буду рад победе «Мерседеса», ведь эта команда – своего рода моя гоночная семья прошлого. В отношении возможного титула Льюиса я настроен нейтрально. Я просто хочу увидеть действительно интересное сражение за титул – и пусть победит сильнейший. Но тут я в любом случае абсолютно не предвзят».

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