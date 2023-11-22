Фредерик Вассер о борьбе с «Мерседесом» в Кубке конструкторов: «В Абу-Даби нас ждет совсем другая история, но отрыв в 4 очка – это ничто»

Теги Феррари Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Фредерик Вассер Авто

Вассер оценил шансы «Феррари» обойти «Мерседес» в Кубке конструкторов.

Руководитель «Феррари» поделился мнением о шансах команды занять второе место в общем зачете. На последних этапах «Феррари» удалось переломить ситуацию и перед финальным Гран-при сезона команды в борьбе за вторую позицию разделяют всего 4 очка.

«Как вы сами могли видеть, еще несколько гонок назад мы были в 60 очках позади «Мерседеса», так что можно сказать, что мы определенно движемся в правильном направлении.

Но в Абу-Даби нас ждет совсем другая история в сравнении с Лас-Вегасом. В любом случае, отрыв в 4 очка – это ничто. На этапах в Монце, Сингапуре, Остине и Мексике мы были в хорошей форме, как и на Гран-при Лас-Вегаса – несмотря на нестандартные погодные условия и нестандартную ситуацию с шинами. Так что перед Гран-при Абу-Даби мы предельно мотивированы. Мы в хорошей форме, так что посмотрим.

При этом не стоит раньше времени делать выводы, потому что на этапе в Бразилии «Мерседес» вообще никуда не ехал, а в Лас-Вегасе (несмотря на низкие итоговые позиции) продемонстрировали очень хороший темп.

Так что ситуация может меняться от трассы к трассе, от одного состава шин к другому. В Лас-Вегасе было довольно холодно, в последних гонках мы в целом неплохо работаем с шинами, но на самом деле тут вы всегда балансируете на грани», – рассказал Вассер.

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3 комментария

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Mittermeyer
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Ответ ffmp
Тебя кто из комментов Чемпа выпустил? Обычно подобные там обитают
Не, на чемпе слишком даже для меня
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ffmp
Ответ Mittermeyer
Феррари больше заслужила 2ое место в КК, нежели нищий Мерседес. Пройдя через полное отчаяние в первой половине сезона они произвели работу над ошибками и их болид стал систематически бороться за поул, а так же Феррари является единственной командой, которая в этом сезоне выиграла гонку кроме РБ. Несмотря на хорошую машину, Феррари обладает наверно лучшей парой пилотов по общему скиллу из топ команд. По личному скиллу они немного уступают Максу, Норрису и Расселу, но уж точно превосходят их напарников.
Тебя кто из комментов Чемпа выпустил? Обычно подобные там обитают
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Mittermeyer
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Феррари больше заслужила 2ое место в КК, нежели нищий Мерседес. Пройдя через полное отчаяние в первой половине сезона они произвели работу над ошибками и их болид стал систематически бороться за поул, а так же Феррари является единственной командой, которая в этом сезоне выиграла гонку кроме РБ. Несмотря на хорошую машину, Феррари обладает наверно лучшей парой пилотов по общему скиллу из топ команд. По личному скиллу они немного уступают Максу, Норрису и Расселу, но уж точно превосходят их напарников.
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