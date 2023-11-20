Валттери Боттас: «На старте я получил удар сзади – в результате чего диффузор на моем болиде был сильно поврежден»

Боттас объяснил неудачное выступление на Гран-при Лас-Вегаса.

По словам пилота « », стартовавшего из топ-10, добиться чего-то большего помешало повреждение болида, полученное на старте гонки.

«Главным образом проблема была в том, что на старте я получил удар сзади – в результате чего диффузор на моем болиде был сильно поврежден. После гонки я посмотрел на состояние машины – в диффузоре не хватало сразу нескольких деталей. Это объясняет такой темп. Думаю, что удар я получил от болида Переса.

Разумеется, мы разочарованы. Думаю, у нас была отличная возможность, машина по ходу уик-энда работала хорошо. Хотя лично я не могу сказать, каким был бы мой нормальный темп по ходу гонки, если бы не повреждения. Что поделать, иногда такое случается», – рассказал .

Гран-при Вегаса – рекордсмен «Ф-1» по випам. Всех собрать невозможно, но мы попытались