Чемпион «Супер-Формулы» проведет сезон-2024 в «Ф-2»

Теги переходы Тойота Камуи Кобаяси Формула-1 Формула-2 WEC Супер ГТ Супер-Формула Ритомо Мията Лиам Лоусон Авто

«Тойота» объявила о том, что Ритомо Мията будет выступать в «Формуле-2» и Европейской серии «Ле-Ман» в 2024 году.

Кроме того, Мията назначен резервным пилотом «Тойоты» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

В 2023-м 24-летний японец стал пятым человеком в истории, выигравшим «Супер-Формулу» и Супер ГТ в один год. В «Супер-Формуле» Ритомо опередил в битве за титул экс-пилота «Формулы-1» Лиама Лоусона.

Программа в «Ф-2» и Европейском «Ле-Мане» призвана подготовить Мияту к месту в гиперкаре WEC – вероятно, в будущем пилот заменит Камуи Кобаяси. Пока неизвестно, за какую команду Ритомо будет гоняться во второй «формуле».

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