Лиам Лоусон: «Не вижу смысла возвращаться в «Ф-2» и «Супер-Формулу» – я сосредоточусь на работе резервным пилотом «Ред Булл»

Лоусон в 2024 году сосредоточится на роли резервного пилота «Ред Булл».

По словам австралийца, он не видит смысла выступать в гоночных сериях вроде «Формулы-2» и «Супер-Формулы», где у него уже есть опыт:

«Я уже выступал в большинстве серий. Теперь у меня даже есть опыт выступлений в «Формуле-1», так что я не вижу смысла возвращаться в «Формулу-2». Я не могу вернуться в «Супер-Формулу» – ну, точнее, могу конечно, но не вижу, какие это может дать преимущества…

Так что да, главным образом я сосредоточусь на работе резервным пилотом. А значит меня ждет очень много работы на симуляторе, что должно помочь адаптации в «Формуле-1». Ведь я уже почти два года работаю резервистом в системе « » и провел много сессий на симуляторе.

И эта работа продолжится в следующем году. Я буду постоянно учиться, буду находиться в лучшей на данный момент команде «Формулы-1». Я посещаю все брифинги и вижу, как работает команда».

добавил, что его больше привлекает идея пробиться в «Формулу-1» через систему «Ред Булл», чем искать шанс в другой команде – например, если по окончании сезона его позовут в «Уильямс» на место Логана Сарджента:

«Конечно, немного досадно, что в следующем году я не буду участвовать в гонках, но я продолжу извлекать максимум пользы из работы в «Формуле-1».

Я – гонщик «Ред Булл». Если я когда-нибудь получу шанс (на полноценное место) в «Формуле-1» – то почти наверняка это произойдет через систему «Ред Булл». Не знаю, как все выйдет на самом деле, но думаю, что в «Ред Булл» в итоге дадут мне шанс – ведь именно так они и работают».

Узнаете пилота «Формулы-1» только по глазам?