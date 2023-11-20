Де Врис стал гонщиком гиперкара «Тойоты» на сезон-2024 WEC

Теги переходы Тойота Камуи Кобаяси Майк Конвей Формула-1 Хосе-Мария Лопес WEC Ник де Врис Авто

«Тойота» объявила о переходе в команду Ника де Вриса.

Бывший гонщик «Формулы-1» заменил Хосе-Марию Лопеса и будет пилотировать гиперкар «Тойоты» по ходу сезона-2024 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

Де Врис присоединился к Камуи Кобаяси и Майку Конвею в экипаже №7, который стал вторым по итогам 2023 года.

Ник уже выступал в WEC в 2018-2021 годах в категории LMP2.

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