Де Врис стал гонщиком гиперкара «Тойоты» на сезон-2024 WEC

« » объявила о переходе в команду де Вриса.

Бывший гонщик «Формулы-1» заменил Хосе-Марию Лопеса и будет пилотировать гиперкар «Тойоты» по ходу сезона-2024 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

Де Врис присоединился к и Майку Конвею в экипаже №7, который стал вторым по итогам 2023 года.

Ник уже выступал в в 2018-2021 годах в категории LMP2.

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