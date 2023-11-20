Гельмут Марко: «Уверен, теперь организаторы Гран-при Лас-Вегаса очень довольны Ферстаппеном»

Марко объяснил изначальное недовольство Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса.

По мнению советника « », Ферстаппен открыто выражал свое недовольство во многом потому, что сезон уже подходит к концу и все участники чувствуют усталость. Более того, сказалось и резко негативное отношение Ферстаппена к участию в различных рекламных мероприятиях.

Однако уже после гонки, которую пилот «Ред Булл» сумел выиграть, он высказывался об этапе значительно благодушнее.

«Макс всегда весьма прямолинейно и открыто выражает свое мнение. Возможно, вначале он мог бы высказаться чуть более дипломатично, но теперь в любом случае все исправил.

Уверен, теперь организаторы гонки им очень довольны. После финиша он даже начал распевать «Вива Лас-Вегас», хотя мне кажется, что ему все же стоит сосредоточиться на карьере гонщика (смеется).

Кроме того, стоит принимать во внимание и тот факт, что сейчас идет концовка очень длинного сезона. Все устали, сотрудники мучились от смены часовых поясов, ходили с мешками под глазами и так далее.

Максу в целом не нравятся все эти маркетинговые мероприятия и пиар-акции, но 80 процентов наших спонсоров – из Америки, и их представители присутствовали в Лас-Вегасе. Мне кажется, если бы этот Гран-при проходил в начале сезона, его изначальная реакция на уик-энд была бы другой.

Как все прошло? Как я и говорил, выводы всегда нужно делать уже после гонки. А гонка получилась фантастической. здорово себя проявил, обгоняя одного соперника за другим», – рассказал .

Ферстаппен в Вегасе – 👺 Мочит на каждой встрече с медиа: гонку, трассу, «Ф-1», организаторов, новые этапы