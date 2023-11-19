Тото Вольфф: «Гонка резюмирует наш сезон – мы финишировали на 7-й и 8-й позиции, а могли оказаться на подиуме»

Гран-при Лас-Вегаса стал отражением сезона «Мерседеса» – считает Вольфф.

Исполнительный директор немецкой команды подвел итоги заезда, отметив, что если бы « » повезло чуть больше, то скорость болидов позволяла бы попасть на подиум.

«Эта гонка хорошо характеризует наш сезон. У нас была быстрая машина – достаточно быстрая, чтобы попасть на подиум. В чистом воздухе ехать в очень хорошем темпе, сравнимым с темпом Шарля Леклера на «Феррари». Но если вы становитесь участниками различных инцидентов – например, как сцепился с Максом Ферстаппеном, – впереди вы не окажетесь. При этом речь идет о просто неудачном стечении обстоятельств. Может быть, вина даже лежит на нас…но тут не мне судить.

Не могу судить (как сильно повлияли на гонку повреждения болида). Как я уже сказал, Льюис не уступал Леклеру по чистому темпу. Но все эти «мог бы добиться» и «должен был добиться» все равно не в счет.

Гонка действительно резюмирует наш сезон. Вообще говорят, что удача зависит только от вас, но на деле нам в этом сезоне и правда часто не везло. В этот раз мы финишировали на 7-й и 8-й позиции, хотя если судить по скорости болида, могли бы оказаться двумя машинами на подиуме. У Льюиса была два контакта (с болидами соперников), а Джордж сам допустил ошибку», – рассказал .

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