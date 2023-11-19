Тото Вольфф: «Гонка резюмирует наш сезон – мы финишировали на 7-й и 8-й позиции, а могли оказаться на подиуме»
Гран-при Лас-Вегаса стал отражением сезона «Мерседеса» – считает Вольфф.
Исполнительный директор немецкой команды подвел итоги заезда, отметив, что если бы «Мерседесу» повезло чуть больше, то скорость болидов позволяла бы попасть на подиум.
«Эта гонка хорошо характеризует наш сезон. У нас была быстрая машина – достаточно быстрая, чтобы попасть на подиум. В чистом воздухе Льюис Хэмилтон ехать в очень хорошем темпе, сравнимым с темпом Шарля Леклера на «Феррари». Но если вы становитесь участниками различных инцидентов – например, как Джордж Расселл сцепился с Максом Ферстаппеном, – впереди вы не окажетесь. При этом речь идет о просто неудачном стечении обстоятельств. Может быть, вина даже лежит на нас…но тут не мне судить.
Не могу судить (как сильно повлияли на гонку повреждения болида). Как я уже сказал, Льюис не уступал Леклеру по чистому темпу. Но все эти «мог бы добиться» и «должен был добиться» все равно не в счет.
Гонка действительно резюмирует наш сезон. Вообще говорят, что удача зависит только от вас, но на деле нам в этом сезоне и правда часто не везло. В этот раз мы финишировали на 7-й и 8-й позиции, хотя если судить по скорости болида, могли бы оказаться двумя машинами на подиуме. У Льюиса была два контакта (с болидами соперников), а Джордж сам допустил ошибку», – рассказал Вольфф.
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