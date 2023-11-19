Макс Ферстаппен: «Ред Булл» рад вице-чемпионству Переса. Было бы даже лучше сделать дубль в Вегасе»

Ферстаппен обрадовался первому вице-чемпионству Переса в «Ф-1».

На Гран-при Лас-Вегаса Серхио Перес обеспечил себе второе место в личном зачете по итогам сезона-2023 и помог «Ред Булл» впервые в истории занять первые две строчки в чемпионате пилотов. В то же время Серхио упустил вторую позицию в гонке на последнем круге в борьбе с из « ».

Чемпион Макс Ферстаппен прокомментировал сезон напарника.

«Это всегда было целью команды, так что да, мы очень рады.

На последнем круге я дал Чеко слипстрим, но, к сожалению, максимальной скорости не хватило, чтобы удержать Шарля позади. Жаль – конечно, было бы даже лучше сделать дубль на этой трассе. Очень веселая гонка, каждый из нас троих успел полидировать, хорошая гонка», – сказал Макс.

«Ред Булл» впервые в истории занял первые два места в личном зачете

Перес стал вице-чемпионом «Ф-1» сезона-2023

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