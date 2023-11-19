Карлос Сайнс об утечке масла во время парада пилотов: «ФИА стоит обратить на это внимание. Это неприемлемо»

Теги ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса Авто

Сайнс раскритиковал ФИА за утечку масла во время парада пилотов.

Пилот «Феррари» начал Гран-при Лас-Вегаса с 12-го места из-за штрафа в 10 позиций и оказался на левой половине решетки, где перед стартом разлилось масло. По словам Карлоса, эти условия могли спровоцировать его контакт с Хэмилтоном и последовавший разворот.

«Я увидел много масла, вытекшего из машин, которые мы использовали на параде пилотов, – ФИА также стоит обратить внимание и на это.

Несправедливо, что все масло было на внутренней траектории. Кроме того, что это уже была грязная траектория, мы еще и за час до старта выставляем на трассу машины с утечкой масла. Опять же – это неприемлемо.

Возможно, это обошлось нам ценой аварий в первом повороте», – отметил Сайнс.

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1 комментарий

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Антон Якимцев
Мистер Карданвал принимал участие в параде?
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