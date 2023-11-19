Карлос Сайнс о Гран-при Лас-Вегаса: «Уик-энд, который надо забыть»

Сайнс хочет забыть этап в Лас-Вегасе.

По словам пилота « », уик-энд прошел для него настолько неудачно, что испанец уже хочет забыть обо всем.

«Очень сложно гонка со стартом из середины пелотона, слабым сцеплением и холодными шинами. Все блокировали друг друга, ехали в грязном воздухе – трасса тоже была довольно грязной. Мы стартовали практически последними ( развернуло на старте – Sports.ru) и смогли реабилитироваться, финишировав шестыми.

Тем не менее я не очень доволен, потому что сегодня темп болида позволял бороться за подиум и победу.

Вот так все и прошло. Уик-энд, который надо забыть. Я смог отбить шестое место, набрав для команды восемь важных очков. Четыре очка – это ничто для «Мерседеса». Мы отправимся в Абу-Даби с целью победить их после того, что случилось со мной в этот уик-энд», – сказал Сайнс в эфире Sky Sports.

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