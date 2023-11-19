Хэмилтон должен набрать на 7 очков больше Переса в Вегасе, чтобы остаться в борьбе за вице-чемпионство

Гонщик « » близок к тому, чтобы в первый раз в своей карьере стать вице-чемпионом «Формулы-1».

Конкурентом Переса остается пилот « » . Семикратный чемпион мира отстает от соперника на 32 очка и уступает по количеству побед и вторых мест. Льюис должен заработать на семь баллов больше Серхио на Гран-при Лас-Вегаса – в таком случае судьба вице-чемпионства решится в последней гонке сезона в .

При иных раскладах Перес досрочно забронирует второе место в чемпионате. В частности, мексиканца устроит вторая позиция с быстрейшим кругом, если его коллега выиграет гонку. Если Льюис финиширует седьмым или ниже, то потеряет шансы на вице-чемпионство вне зависимости от результата Серхио.

За ходом гонки можно наблюдать вместе с нашим онлайном:

Гран-при Лас-Вегаса: лучший шанс Леклера наконец-то победить

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