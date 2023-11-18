Фернандо Алонсо: «Это не лучшая для нас трасса. В гонке постараемся заработать несколько очков»

Алонсо рассказал о целях на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « », подводя итоги квалификации, признал то, что попадание в третий сегмент было максимально возможным для команды результатом.

В гонке же, учитывая продолжающееся соперничество с «Маклареном» в Кубке конструкторов, Алонсо постарается заработать несколько очков.

«Думаю, мы достигли максимума и я доволен и своими кругами, и своим выступлением. Полагаю, что на этот раз само попадание в третий сегмент квалификации было максимально возможным для нас результатом. Цель была попасть в топ-10 – мы это сделали, пусть и на грани.

Это не лучшая для нас трасса. Выступления на треках с длинными прямыми сейчас нельзя отнести к списку наших сильных сторон. Мы уже видели это и в Монце, и на других трассах с похожими характеристиками.

В то же время, у «Макларена» здесь тоже есть проблемы и очень жаль, что мы на этой трассе не можем продемонстрировать свои сильные стороны. Эта трасса больше подходит «Уильямсу» и «Феррари». Но мы сделаем все возможное и постараемся заработать несколько очков. Посмотрим, какой результат будет возможен», – рассказал .

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