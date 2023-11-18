Джордж Расселл: «Пилоты Феррари» смотрятся так, будто они в своей лиге. У них вообще не было проблем с грануляцией покрышек»

Расселл ждет проблем с износном шин на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « » подвел итоги квалификации, отметив, что его не слишком волновал конечный результат при условии попадания в топ-10. Расселл начнет завтрашнюю гонку с третьей позиции.

По мнению , главным фактором в гонке будет грануляция покрышек, который будет диктовать командам стратегию на Гран-при.

«Я доволен результатом. Я уверенно чувствую себя на этой трассе. Вообще мы не ждали, что будем особенно конкурентоспособны в этот уик-энд.

И, если честно, как бы странно это ни звучало, мне не слишком волновал результат квалификации – при условии, что мы попадем в топ-10. Потому что впереди нас ждет самая главная загадка сезона – никто не знает, что будет происходить в гонке, по ходу уик-энда мы видели сильные проблемы с грануляцией покрышек у всех команд.

И если вы сможете удержать уровень грануляции покрышек в разумных пределах, то должны вполне комфортно проехать гонку с одним пит-стопом. Но как только у вас будет начинаться сильная грануляция покрышек – вы будете вынуждены сразу проводить пит-стоп. А на данный момент, как мне кажется, самым длинным отрезком, который мы смогли проехать без грануляции покрышек, были 12 кругов. Так что нас всех ждет очень серьезное испытание.

Как бороться с грануляцией? Ну, можно ехать медленнее, но тогда тебя будут обгонять соперники позади. У нас есть некоторое представление о том, в каких поворотах нужно будет беречь шины. Но постоянства нет. По ходу одного отрезка у меня началась грануляция передних покрышек, а по ходу другого – уже задних покрышек. То есть ты действительно будто ходишь по острию ножа.

« » смотрелись так, будто они в своей лиге. У них вообще не было проблем с грануляцией покрышек. И они были очень быстры на тренировках с полными баками.

С другой стороны, завтра состояние трассы продолжит улучшаться, будет все больше наката. Может быть, на первом отрезке гонки у вас будут проблемы с грануляцией покрышек, а на втором отрезке уже нет. Просто потому, что на последних кругах гонки трасса станет секунды на три быстрее в сравнении с тем, что будет на старте. А может и больше. Просто потому что здесь не проводится никаких гонок поддержки, вообще ничего. На дистанции первых пяти кругов гонки состояние трассы будет просто катастрофическим», – рассказал Расселл.

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