Технический директор «Ред Булл»: «Не был уверен насчет предложения Ферстаппена об изменении настроек»

В «Ред Булл» поделились подробностями о победе в Монце.

Технический директор «Ред Булл » Пьер Ваше рассказал, что поначалу сомневался в настройках болида – в частности, у него вызывала вопросы просьба Макса Ферстаппена об изменении настроек заднего антикрыла.

«Это очень важная победа. Нам нужно сохранить этот импульс на протяжении оставшейся части сезона. У нас фантастический пилот, а команда отлично потрудилась над настройками болида. Также хорошо сработали новинки.

Я не был уверен [насчет предложения Макса], это правда», – отметил Ваше.

