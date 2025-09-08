Технический директор «Ред Булл»: «Не был уверен насчет предложения Ферстаппена об изменении настроек»
В «Ред Булл» поделились подробностями о победе в Монце.
Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал, что поначалу сомневался в настройках болида – в частности, у него вызывала вопросы просьба Макса Ферстаппена об изменении настроек заднего антикрыла.
«Это очень важная победа. Нам нужно сохранить этот импульс на протяжении оставшейся части сезона. У нас фантастический пилот, а команда отлично потрудилась над настройками болида. Также хорошо сработали новинки.
Я не был уверен [насчет предложения Макса], это правда», – отметил Ваше.
Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
