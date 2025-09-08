0

Нико Хюлькенберг о сходе в Монце: «Больно и горько»

Хюлькенберг разочарован сходом в Монце.

Пилот «Заубера» прокомментировал сход на Гран-при Италии, где ему не удалось стартовать.

«За рулем проблема была незаметной. Во время круга выезда с пит-лейн все было хорошо. Но затем на стартовой решетке все стало немного напряженнее. Было очевидно, что что-то не так.

Сейчас мы анализируем причину проблем, но мне, конечно, больно и горько наблюдать за этим в гоночный день.

Хорошо, что мы показали, что в Монце мы находимся в середине пелотона с точки зрения темпа. Длинные прямые Баку должны нам подойти, хотя там есть пара извилистых участков», – сказал Хюлькенберг в воскресенье.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Speedweek
Гран-при Италии
