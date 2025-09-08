  • Спортс
  • Тото Вольфф: «Антонелли нужен чистый уик-энд, чтобы не тащить за собой груз ошибок»
2

Тото Вольфф: «Антонелли нужен чистый уик-энд, чтобы не тащить за собой груз ошибок»

Вольфф сообщил, как Антонелли перевернуть ситуацию в дебютном сезоне.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф посчитал слабым выступление Андреа Кими Антонелли на Гран-при Италии и заявил о грузе ошибок итальянского новичка.

«Разочаровывающее выступление в этот уик-энд. Разочаровывающее. Невозможно завязнуть в гравии [в практике] и ожидать, что ты будешь на высоте.

Вся гонка была разочаровывающей. Это не влияет на поддержку и уверенность в его будущем с моей стороны – я считаю, что он станет очень, очень, очень хорошим пилотом. Но сегодня… Разочаровывающе.

Что нужно Антонелли? На мой взгляд, чистый уик-энд, чтобы не тащить за собой груз прошлых ошибок в следующую сессию или на следующий уик-энд – это балласт. Ты не сможешь агрессивно проезжать поворот, если до этого там вылетел и завершил сессию. Или не будешь атаковать пилота, который и так не должен был находиться у тебя на пути. К примеру, Гасли – из-за ситуации с Леклером [на Гран-при Нидерландов]. Кими не должен был терять и секунды с Гасли.

Вопрос в том, чтобы он почувствовал себя свободнее. Он прекрасный пилот с невероятными способностями и талантом от природы. Он боец. Есть все необходимые качества. Но нужно избавиться от балласта», – подчеркнул босс после гонки.

Тото Вольфф: «Антонелли допустил слишком много ошибок»

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoШарль Леклер
logoАндреа Кими Антонелли
Гран-при Италии
logoМерседес
Гран-при Нидерландов
logoФормула-1
logoТото Вольфф
logoПьер Гасли
