Оскар Пиастри: «Стратегия «Макларена» не удивила. Мы с командой ее обсуждали»

Пиастри признал, что его не удивила тактика «Макларена» в Монце.

Пилот «Макларена» отметил, что стратегия команды на Гран-при Италии не стала для него сюрпризом.

В Монце Пиастри вернул позицию напарнику Ландо Норрису после пит-стопов, поскольку механики ошиблись во время остановки британца.

«Нет, меня это особо не удивило. Мы обсуждали все возможные сценарии: когда вы в одной команде и происходит нечто, что пилот не контролирует, то у вас гораздо больше способов все исправить.

Так что мы обсуждали подобное. Уверен, мы еще раз все проанализируем и обсудим – но подобная ситуация не стала неожиданностью.

Думаю, радиопереговоров достаточно [чтобы понять, что произошло]. Уверен, мы еще раз все обсудим», – сказал Пиастри.

