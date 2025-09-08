Оскар Пиастри: «Стратегия «Макларена» не удивила. Мы с командой ее обсуждали»
Пиастри признал, что его не удивила тактика «Макларена» в Монце.
Пилот «Макларена» отметил, что стратегия команды на Гран-при Италии не стала для него сюрпризом.
В Монце Пиастри вернул позицию напарнику Ландо Норрису после пит-стопов, поскольку механики ошиблись во время остановки британца.
«Нет, меня это особо не удивило. Мы обсуждали все возможные сценарии: когда вы в одной команде и происходит нечто, что пилот не контролирует, то у вас гораздо больше способов все исправить.
Так что мы обсуждали подобное. Уверен, мы еще раз все проанализируем и обсудим – но подобная ситуация не стала неожиданностью.
Думаю, радиопереговоров достаточно [чтобы понять, что произошло]. Уверен, мы еще раз все обсудим», – сказал Пиастри.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
