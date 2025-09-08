Фернандо Алонсо: «Мне не нужен хороший темп, мне нужны очки»

Алонсо полагает, что «Астон Мартин» не хватает удачи.

Пилот «Астон Мартин » разочарован результатами Гран-при Италии, где сошел из-за поломки подвески.

«Ничего не изменилось. Мне не нужен хороший темп, мне нужны очки. Темп всегда хороший. Не помню, чтобы я или моя команда ужасно выступали за все 22 сезона моей карьеры. Так что вопрос темпа не так уж важен.

Думаю, сейчас большая часть сил брошена на проект 2026 года. Но это огорчает. Каждый уик-энд мы стараемся показать хороший результат, но удача не с нами», – отметил Алонсо .

