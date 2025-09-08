  • Спортс
  • Андреа Стелла о тактике «Макларена»: «У команды были стимулы оставаться на трассе как можно дольше»
Андреа Стелла о тактике «Макларена»: «У команды были стимулы оставаться на трассе как можно дольше»

В «Макларене» рассказали о стратегии в Монце.

Руководитель «Макларена» поделился тем, как команда подошла к выбору стратегии на Гран-при Италии.

«Очевидно, зайти на пит-стоп, чтобы обезопасить себя от [Шарля] Леклера, было простым решением – но это бы ограничило результат.

Мы хотели найти способ добиться большего результата. В случае красного флага вышло бы так, что два «Макларена» оказались бы лидерами. Даже в случае появления машины безопасности – до определенного момента – была возможность сильно улучшить результат.

Также мы хотели довольно поздно остановиться на пит-стоп, чтобы перейти на «софт», ведь если бы появилась машина безопасности, то мы бы оказались на «софте» впереди [Макса] Ферстаппена на «харде».

С точки зрения гонки и результата у нас были стимулы оставаться на трассе как можно дольше. Мы оставались на треке до того момента, когда потребовалось провести пит-стопы в обратной последовательности – если учитывать позиции, на которых располагались наши пилоты», – пояснил Стелла.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
logoАндреа Стелла
Гран-при Италии
logoМакс Ферстаппен
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoМакларен
