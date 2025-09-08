Джонатан Уитли: «Впечатлен тем, как «Макларен» справляется с двумя пилотами, борющимися за титул»
Уитли оценил тактику «Макларена» в Монце.
Руководитель «Заубера» поделился мнением о стратегии «Макларена», который попросил Оскара Пиастри вернуть Норрису позицию из-за неудачного пит-стопа Ландо.
«Очевидно, они обсудили, как собираются действовать в гонке. Полагаю, у них был разговор о том, что если будет ошибка со стороны команды, то они разменяются позициями.
В прошлом году они усвоили много тяжелых уроков. Я очень впечатлен тем, как они работают с двумя пилотами, борющимися за титул. Думаю, они отлично справляются.
По ходу гонки они ничего не обсуждали – так что очевидно, что разговор состоялся до заезда», – сказал Уитли.
Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?
