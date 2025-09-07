Фанаты встретили Ферстаппена на подиуме Гран-при Италии песней в его честь

Ферстаппен получил яркий прием на подиуме в Монце .

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии – это означало, что на подиуме должен был прозвучать гимн Нидерландов.

Однако в начале церемонии мелодию заглушило скандирование фанатами известной песни, посвященной четырехкратному чемпиону «Ф-1».

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?



