Фанаты встретили Ферстаппена на подиуме Гран-при Италии песней в его честь
Ферстаппен получил яркий прием на подиуме в Монце .
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии – это означало, что на подиуме должен был прозвучать гимн Нидерландов.
Однако в начале церемонии мелодию заглушило скандирование фанатами известной песни, посвященной четырехкратному чемпиону «Ф-1».
Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?
