Фредерик Вассер: «Феррари» провела достаточно хорошие гоночные отрезки в практике»

Руководитель «Феррари» рассказал о сильном гоночном темпе в Лас-Вегасе.

Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, Карлос Сайнс стал вторым, однако стартует 12-м из-за штрафа.

Обычно «Феррари» проявляет себя гораздо слабее в гоночных условиях, однако глава команды настроен оптимистично.

«С начала уик-энда происходят взлеты и падения. Пятница вышла хаотичной. Вчера мы получили штраф – его можно обсудить, но это бессмысленно. Надо сохранять концентрацию и постараться выжать максимум. Старт с первой и 12-й позиций – лучший результат, который мы могли показать сегодня, а теперь мы сосредоточены на гонке.

В практике мы провели два длинных отрезка, и они прошли достаточно хорошо. Мы понимаем, что условия меняются от круга к кругу из-за нового асфальта и холодной погоды. Завтра нужно держать это в уме и от круга к кругу корректировать, насколько сильно можно атаковать», – заявил Вассер.

Шарль Леклер: «Разочарован своими кругами, но их хватило для поула»

Карлос Сайнс: «Не могу поверить в штраф за то, в чем не виноваты ни я, ни «Феррари»

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