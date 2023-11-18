Шарль Леклер: «Разочарован своими кругами, но их хватило для поула»

Леклер поделился эмоциями после успеха в квалификации в Вегасе.

Пилот « » выиграл квалификацию к первому в истории Гран-при Лас-Вегаса, опередив своего напарника и гонщика « » .

«Я доволен. Первый поул в Лас-Вегасе, невероятное событие.

Здорово, что я стартую с поула. Тем не менее, я несколько разочарован своими кругами в третьем сегменте. Я выступил недостаточно хорошо, однако этого хватило для первой позиции, к которой мы стремились.

Теперь я полностью сосредоточен на том, чтобы постараться собрать все воедино в гонке. Обычно именно в гонках мы сильнее всего отстаем, так что, надеюсь, мы справимся и выиграем», – сообщил Шарль.

Леклер обогнал Алонсо по поулам и выиграл 3 из 4 последних квалификаций

Гран-при Лас-Вегаса-2023. Леклер выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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