Шарль Леклер: «Разочарован своими кругами, но их хватило для поула»

Теги Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Лас-Вегаса Авто

Леклер поделился эмоциями после успеха в квалификации в Вегасе.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию к первому в истории Гран-при Лас-Вегаса, опередив своего напарника Карлоса Сайнса и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я доволен. Первый поул в Лас-Вегасе, невероятное событие.

Здорово, что я стартую с поула. Тем не менее, я несколько разочарован своими кругами в третьем сегменте. Я выступил недостаточно хорошо, однако этого хватило для первой позиции, к которой мы стремились.

Теперь я полностью сосредоточен на том, чтобы постараться собрать все воедино в гонке. Обычно именно в гонках мы сильнее всего отстаем, так что, надеюсь, мы справимся и выиграем», – сообщил Шарль.

Леклер обогнал Алонсо по поулам и выиграл 3 из 4 последних квалификаций

Гран-при Лас-Вегаса-2023. Леклер выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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7 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ Bzz Pvz
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на прямых Леклер терял 0,5секунды относительно всех.
+3
0
+3
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Кирилл Конопельченко
Ответ Bzz Pvz
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«На лучшей машине пелетона» 😂😂😂😂 Какой же 🤡🤡🤡. Ты еще скажи что Макс едет на приоре и при этом перебил все рекорды.
+4
-1
+3
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Schiaff1no
Ответ Bzz Pvz
Комментарий скрыт
Так Феррари как раз теряли на прямых, даже относительно Саржента
+2
0
+2
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<~Inter~>
Ответ Schiaff1no
Так Феррари как раз теряли на прямых, даже относительно Саржента
неправильно сравнивать с Уильямс. У них самая быстрая машина на прямых
0
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Дмитрий Авдеев
Ответ Кирилл Конопельченко
«На лучшей машине пелетона» 😂😂😂😂 Какой же 🤡🤡🤡. Ты еще скажи что Макс едет на приоре и при этом перебил все рекорды.
Потому что приора комплектации "спорт"
+1
-1
0
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