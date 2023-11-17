«Феррари» обратилась в ФИА с запросом без штрафа заменить двигатель на болиде Сайнса

Теги ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 регламент Гран-при Лас-Вегаса Авто

«Феррари» хочет без штрафа заменить двигатель на болиде Сайнса.

«Феррари» обратилась в ФИА с соответствующим запросом. В Скудерии, учитывая непредвиденный характер получения повреждений болида, запросили право на «бесплатную» замену двигателя и не учитывать ее в стандартном пуле.

По правилам, в случае превышения допустимого количества двигателей в течение сезона, с каждой заменой пилот получает штраф в виде потери нескольких мест на стартовой решетке.

В прошедшем инциденте болид Сайнса получил значительные повреждения – в том числе батареи, ДВС и монокока.

В ФИА приняли запрос «Феррари» и назначили слушание, на котором разберут заявку команды и определят, будет ли она удовлетворена.

Запись проезда «Феррари» Сайнса по незакрепленному люку в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса

6 комментариев

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Тёма Тёма
Логично. Вина на организаторах.
+7
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+7
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Gonshic
ага, рассмотрят в течении месяца, после финальной гонки сезона ))))))))))
+5
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+5
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ilia rus
Если им влепят за это штраф, я больше никогда не буду смотреть эту клоунаду
+3
0
+3
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ilia rus
Ответ ilia rus
Если им влепят за это штраф, я больше никогда не буду смотреть эту клоунаду
я был прав
0
0
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Faraon
Ответ ilia rus
Если им влепят за это штраф, я больше никогда не буду смотреть эту клоунаду
Им влепили штраф🤡
0
0
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