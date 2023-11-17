«Феррари» обратилась в ФИА с запросом без штрафа заменить двигатель на болиде Сайнса

«Феррари» хочет без штрафа заменить двигатель на болиде Сайнса.

«Феррари» обратилась в с соответствующим запросом. В Скудерии, учитывая непредвиденный характер получения повреждений болида, запросили право на «бесплатную» замену двигателя и не учитывать ее в стандартном пуле.

По правилам, в случае превышения допустимого количества двигателей в течение сезона, с каждой заменой пилот получает штраф в виде потери нескольких мест на стартовой решетке.

В прошедшем инциденте болид Сайнса получил значительные повреждения – в том числе батареи, ДВС и монокока.

В ФИА приняли запрос «Феррари» и назначили слушание, на котором разберут заявку команды и определят, будет ли она удовлетворена.

Запись проезда «Феррари» Сайнса по незакрепленному люку в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса