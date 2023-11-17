«Феррари» обратилась в ФИА с запросом без штрафа заменить двигатель на болиде Сайнса
«Феррари» хочет без штрафа заменить двигатель на болиде Сайнса.
«Феррари» обратилась в ФИА с соответствующим запросом. В Скудерии, учитывая непредвиденный характер получения повреждений болида, запросили право на «бесплатную» замену двигателя и не учитывать ее в стандартном пуле.
По правилам, в случае превышения допустимого количества двигателей в течение сезона, с каждой заменой пилот получает штраф в виде потери нескольких мест на стартовой решетке.
В прошедшем инциденте болид Сайнса получил значительные повреждения – в том числе батареи, ДВС и монокока.
В ФИА приняли запрос «Феррари» и назначили слушание, на котором разберут заявку команды и определят, будет ли она удовлетворена.
Запись проезда «Феррари» Сайнса по незакрепленному люку в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса
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