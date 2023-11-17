Запись проезда «Феррари» Сайнса по незакрепленному люку в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса
Появилось видео инцидента, в ходе которого сломалась «Феррари» Карлоса Сайнса.
Запись получена с камеры видеонаблюдения. Машина получила повреждения из-за удара незакрепленного люка.
Также пострадала «Альпин» Эстебана Окона – команда заменит шасси.
Пилоты проехали около восьми минут под зелеными флагами. Сессию досрочно завершили, ФИА проверяет все люки на автодроме.
1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса
Окону заменят шасси из-за поломки, вызванной люком в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Видео: @Johnners96
1 комментарий