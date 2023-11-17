Запись проезда «Феррари» Сайнса по незакрепленному люку в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Эстебан Окон Альпин Гран-при Лас-Вегаса Авто

Появилось видео инцидента, в ходе которого сломалась «Феррари» Карлоса Сайнса.

Запись получена с камеры видеонаблюдения. Машина получила повреждения из-за удара незакрепленного люка.

Также пострадала «Альпин» Эстебана Окона – команда заменит шасси.

Пилоты проехали около восьми минут под зелеными флагами. Сессию досрочно завершили, ФИА проверяет все люки на автодроме.

1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса

Окону заменят шасси из-за поломки, вызванной люком в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса

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Видео: @Johnners96

1 комментарий

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WWallase
где-то ухмыльнулся один Сталлоне
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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