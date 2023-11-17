В «Альпин» починили болид Окона – гонщик выступит во 2-й практике

Окон примет участие во 2-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса.

Команда « » сообщила, что инженеры и механики успешно завершили все ремонтные работы на болиде . И что француз выступит во второй практике – если она все-таки состоится.

На данный момент старт второй практики намечен на 2 часа ночи по местному времени, продолжительность сессии составит полтора часа. При этом в «Ф-1» отмечают, что старт сессии будет дан только в том случае, если все проблемы на трассе к тому моменту будут устранены.

Окон повредил болид, наехав на канализационный люк в начале первой практики.

Окону заменят шасси из-за поломки, вызванной люком в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса