Мартин Брандл о проблемах с трассой Гран-при Лас-Вегаса: «На сегодня все, по моему опыту»

Брандл высказался о поломках машин из-за трассы в Лас-Вегасе.

Первую тренировку досрочно завершили после того, как болиды («Феррари») и (« ») пострадали из-за незакрепленного люка. Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» сообщил, что вторая практика также под угрозой.

«Это очень старая проблема в автоспорте, особенно на городских трассах, и огромная проблема сегодня. Такое нельзя исправить мгновенно.

Сейчас ночь. Необходимо понять проблему и решить ее так, чтобы трасса справилась с машинами «Ф-1» с граунд-эффектом, обладающими мощностью в 1000 л.с. и таким крутящим моментом. И с «липкими» шинами-сликами.

Раньше было такое правило: этап «Ф-1» не проводится на автодроме, где до этого не проходили другие гонки.

На сегодня все, по моему опыту. Все починить, проверить, дать высохнуть и убедиться, что проблема не повториться – это большая работа. Теоретически Лас-Вегас-Стрип откроют после сессий «Ф-1». Это очень и очень серьезная проблема, если есть другие подобные участки трассы», – заявил Мартин.

Окону заменят шасси из-за поломки, вызванной люком в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса

1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса

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