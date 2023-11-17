Мартин Брандл о проблемах с трассой Гран-при Лас-Вегаса: «На сегодня все, по моему опыту»

Теги Феррари Карлос Сайнс Мартин Брандл Формула-1 Эстебан Окон Альпин Гран-при Лас-Вегаса Авто

Брандл высказался о поломках машин из-за трассы в Лас-Вегасе.

Первую тренировку досрочно завершили после того, как болиды Карлоса Сайнса («Феррари») и Эстебана ОконаАльпин») пострадали из-за незакрепленного люка. Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл сообщил, что вторая практика также под угрозой.

«Это очень старая проблема в автоспорте, особенно на городских трассах, и огромная проблема сегодня. Такое нельзя исправить мгновенно.

Сейчас ночь. Необходимо понять проблему и решить ее так, чтобы трасса справилась с машинами «Ф-1» с граунд-эффектом, обладающими мощностью в 1000 л.с. и таким крутящим моментом. И с «липкими» шинами-сликами.

Раньше было такое правило: этап «Ф-1» не проводится на автодроме, где до этого не проходили другие гонки.

На сегодня все, по моему опыту. Все починить, проверить, дать высохнуть и убедиться, что проблема не повториться – это большая работа. Теоретически Лас-Вегас-Стрип откроют после сессий «Ф-1». Это очень и очень серьезная проблема, если есть другие подобные участки трассы», – заявил Мартин.

Окону заменят шасси из-за поломки, вызванной люком в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса

1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса

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10 комментариев

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RusSt
Да можно завершать этап, шоу провели перед стартом, ради него же все затевали
+20
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+20
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Minuvert
Отличное правило, кстати, гонять только там, где проходили гонки поддержки. Всего этого фарса можно было избежать, обкатав болиды попроще
+8
0
+8
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Михаил Пивненко
Позор за 800М$+
+7
0
+7
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George Parks
>Раньше было такое правило: этап «Ф-1» не проводится на автодроме, где до этого не проходили другие гонки.

В Вегас даже местные гонки поддержки не привезли? Вот это умора, в Баку и Ф2 и Ф3 приезжали.
+5
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+5
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Alesha_451
Времени для работы у персонала будет немного + непонятно куда сдвигать сессии - днём часть трассы открыта для общего пользования. Как всё это теперь распихивать это та ещё задачка. Короче, пакуйтесь и езжайте в обкатанный старый-добрый Абу-Даби, ахаха
+1
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+1
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mark46
Ну, на других гонках такого прижимного эффекта нет, так что, может, и не заметили бы проблему с люками, которая всё равно проявилась бы на Ф-1
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Юрий Суетин
Ответ George Parks
>Раньше было такое правило: этап «Ф-1» не проводится на автодроме, где до этого не проходили другие гонки. В Вегас даже местные гонки поддержки не привезли? Вот это умора, в Баку и Ф2 и Ф3 приезжали.
А так местные гонки поддержки с Ф1 не дружат, они конкуренты (ну и рейтинги даже у второго дивизиона Индикара выше Ф1 в Штатах))
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George Parks
Ответ Юрий Суетин
А так местные гонки поддержки с Ф1 не дружат, они конкуренты (ну и рейтинги даже у второго дивизиона Индикара выше Ф1 в Штатах))
Да хоть бы местный кубок порше привезли, все лучше чем так опростоволоситься на равном месте.
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