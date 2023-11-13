Босс «Либерти Медиа» извинился перед жителями Лас-Вегаса за неудобства при подготовке к Гран-при

Грег Маффей признал, что «Ф-1» причинила неудобства жителям Лас-Вегаса.

Первый в истории Гран-при Лас-Вегаса состоится в ближайшие выходные, с 16 по 18 ноября.

Исполнительный директор «Либерти Медиа», владеющей «Формулой-1», извинился перед горожанами.

«Хочу извиниться перед всеми жителями Лас-Вегаса. Мы ценим их снисходительность и готовность нас терпеть.

Мы принесем региону около 1,7 миллиарда долларов поступлений, так что выиграют не только фанаты, которые хотят посмотреть гонку. Мы надеемся, что для Лас-Вегаса Гран-при станет огромным плюсом с экономической точки зрения. Рассчитываем, что в будущем станет легче после самого тяжелого года в связи со стройками.

Будет 105 000 зрителей, это большая величина даже для Лас-Вегаса. Это самое большое мероприятие, что когда-либо проводили в Лас-Вегасе. Вечеринка со среды по воскресенье, почти неделя музыкальных и иных событий, звезды других видов спорта станут наблюдателями со стороны», – заявил Грег Маффей.

Менеджер также высказался о высоких ценах:

«Это не вполне связано с нами. Не буду завидовать нашим партнерам, но деньги, которые берут отели за пять ночей и так далее – все это поднимает цены. Дело не только в билетах.

Данный фактор и, откровенно говоря, такой большой спрос – вот что стоит за этим».

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