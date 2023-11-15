Льюис Хэмилтон перед Гран-при Лас-Вегаса: «Сомневаюсь, что наша машина способна выиграть хоть одну гонку»

Хэмилтон сомневается в шансах «Мерседеса» на победу на Гран-при Лас-Вегаса.

По словам семикратного чемпиона, нынешний болид « », по его мнению, не способен выиграть гонку, и что команда сосредоточена на подготовке к следующему сезону.

«Мы смогли идентифицировать источник проблемы и разобраться в причинах того, почему на этапе в Бразилии для нас все пошло не так. Но это не отменяет того факта, что выступили мы все равно очень слабо. Да, мы извлекли урок из случившегося и теперь лучше понимаем, как развивать новый болид. Обычно, больше все полезной информации приносят именно неудачи.

Надеюсь, что в Лас-Вегасе мы сможем выступить лучше, хотя мы и не знаем, как наша машина будет смотреться на этой трассе. Наша машина точно не способна выиграть чемпионат – и я не уверен, что она вообще способна выиграть хоть одну гонку» – рассказал .

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