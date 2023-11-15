Льюис Хэмилтон перед Гран-при Лас-Вегаса: «Сомневаюсь, что наша машина способна выиграть хоть одну гонку»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Лас-Вегаса Авто

Хэмилтон сомневается в шансах «Мерседеса» на победу на Гран-при Лас-Вегаса.

По словам семикратного чемпиона, нынешний болид «Мерседеса», по его мнению, не способен выиграть гонку, и что команда сосредоточена на подготовке к следующему сезону.

«Мы смогли идентифицировать источник проблемы и разобраться в причинах того, почему на этапе в Бразилии для нас все пошло не так. Но это не отменяет того факта, что выступили мы все равно очень слабо. Да, мы извлекли урок из случившегося и теперь лучше понимаем, как развивать новый болид. Обычно, больше все полезной информации приносят именно неудачи.

Надеюсь, что в Лас-Вегасе мы сможем выступить лучше, хотя мы и не знаем, как наша машина будет смотреться на этой трассе. Наша машина точно не способна выиграть чемпионат – и я не уверен, что она вообще способна выиграть хоть одну гонку» – рассказал Хэмилтон.

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5 комментариев

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Fedoseich
Чётко так самоустранился от возможных грядущих неудач)
"Моя хата с краю"
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Сергей Богатырёв
тьху блин. Такие слова даже от условных Албона или Серджанта на вилковедре не хочется слышать, а тут команда, почти всегда в призы приезжающая.
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