Педро де ла Роса: «Трасса Гран-при Лас-Вегаса – очень простая для гонщиков»

Теги Педро де ла Роса Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса Авто

Де ла Роса назвал трассу Гран-при Лас-Вегаса очень простой для гонщиков.

Бывший пилот «Формулы-1», оценивая трудности, с которыми участники чемпионата могут столкнуться в предстоящий уик-энд, отметил, что на самом деле именно для пилотов трасса и погодные условия не будут представлять трудностей.

«Расписание (проведение заездов поздним вечером) и правда сделает этот уик-энд напряженным для всех. Но я не думаю, что это станет проблемой. По большей части Гран-при Лас-Вегаса должен легко даться гонщикам.

Из-за низких температур гонщики вообще-то будут терять намного меньше влаги. Чем прохладнее погода – тем легче заезд дается гонщику. К тому же, в прохладную погоду воздух становится более насыщен кислородом. Поэтому снижается пульс.

А еще на трассе в Вегасе есть очень длинные прямые. А каждая длинная прямая – это хорошая возможность для пилота попить и перевести дух. У тебя появляется отрезок в несколько секунд, когда тебе не надо физически выкладываться. Так что для гонщиков это очень простая трасса», – рассказал де ла Роса.

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5 комментариев

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Роман
трасса скорее примитивная, а не простая (убогая)
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Lordk
Возможно и будет скучно, но на данный момент трасса выглядит интригующе. Крайне длинная прямая, холодный асфальт, минимум данных у команд. На данный момент звучит интересно. Вероятно в следующем году будет иначе, но... это будет в следующем году
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Gonshic
реальные гонщики говорят - гонка будет не предсказуемая, а разные Педры говорят - все примитивно просто для супернынешних пацанофф )))))
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