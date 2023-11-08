Тимо Глок о «Мерседесе»: «Наихудший сценарий для команды из возможных – когда вы не понимаете, почему вам не хватает скорости и наоборот»

«Мерседес» оказался в неприятной ситуации – считает Глок.

Бывший пилот «Формулы-1», оценивая выступления «Мерседеса» в последних гонках, в качестве главной проблемы обозначил нестабильность машины и непонимание командой причин возникновения данных проблем.

«Они не понимаю, почему порой их машина быстра, а почему порой им наоборот не хватает скорости. И это очень неприятный сценарий. Прошедший уик-энд вышел для команды драматичным. Да и неделей ранее – в пятницу, в начале уик-энда в Мексике, они не понимали, в каком направлении должны двигаться. А потом внезапно все сложилось в единое целое, и машина поехала. И в гонке был невероятно быстр.

Но потом они приехали в Бразилию, и всего через неделю спустя у них снова ничего не работает. Это наихудший сценарий для команды из возможных – когда вы не понимаете, почему вам не хватает скорости или почему вы наоборот быстры.

Им нужно разобраться в том, почему на симуляторе и в аэродинамической трубе все работает, а на настоящей трассе – нет. И это удивляет. Ведь раньше все было иначе. В «Мерседесе» устанавливали на болид новую деталь – и она работала так, как и должна была. Сейчас очевидно: с переходом на болиды нового поколения у « » с корреляцией данных – между тем, что происходит на симуляторе, и тем, что происходит на реальной трассе», – рассказал .

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