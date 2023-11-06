Ландо Норрис: «Вторая попытка атаковать Ферстаппена не стоила риска – позади ехал Алонсо»

Теги Гран-при Бразилии Макларен Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Норрис мог снова атаковать Ферстаппена, но посчитал затею слишком рискованной.

На Гран-при Сан-Паулу гонщик «Макларена» Ландо Норрис уступил Максу Ферстаппену из «Ред Булл», а после финиша объяснил, почему не решился во второй раз погнаться за чемпионом. По словам Ландо, он мог уничтожить шины и оказаться под ударом пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, который в итоге финишировал третьим.

«Шанс сразиться с Максом был только на протяжении нескольких кругов. Мы не могли бы внезапно найти темп, чтобы бороться с ним всю гонку. А позади ехал Фернандо.

Я не хотел портить собственную гонку еще одной попыткой. В то же время у меня был низкий заряд батареи и все такое. Если перегреваешь шины слишком рано, потом сильно расплачиваешься.

Я попробовал. Вторая попытка не стоила того, как бы мне этого ни хотелось и несмотря на то, что думаю, шанс потенциально был. Это просто не стоило риска и потенциальных последствий – я мог оказаться в руках Фернандо и соперников позади», – заявил Норрис.

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