Алонсо – лучший пилот Гран-при Сан-Паулу по версии The Race, Ферстаппен, Норрис и Леклер – в топ-4

Издание The Race выбрало лучших гонщиков Гран-при Сан-Паулу.

Эксперт Эдд Стро оценивает выступления спортсменов по ходу всего уик-энда.

Пилот « » , отбившийся от из « » в борьбе за подиум, расположился на первой строчке рейтинга. Компанию испанцу в топ-3 составили Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Ландо Норрис (« »).

Представитель «Феррари» Шарль Леклер квалифицировался на первый ряд, однако не стартовал в гонке из-за аварии на прогревочном круге – этого хватило для четвертого места в списке, Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» опередил гонщик «Альпин» Пьер Гасли.

Рейтинг гонщиков на Гран-при Сан-Паулу (The Race)

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Пьер Гасли («Альпин»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

9. Джордж Расселл («Мерседес»)

10. Серхио Перес («Ред Булл»)

11. Карлос Сайнс («Феррари»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Юки Цунода («Альфа Таури»)

14. Эстебан Окон («Альпин»)

15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)

16. Оскар Пиастри («Макларен»)

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

18. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

19. Логан Сарджент («Уильямс»)

20. Кевин Магнуссен («Хаас»)

Героическая битва Алонсо с Пересом за подиум: обгоны на последних кругах, фотофиниш – 0,053 секунды!

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