Алонсо – лучший пилот Гран-при Сан-Паулу по версии The Race, Ферстаппен, Норрис и Леклер – в топ-4
Издание The Race выбрало лучших гонщиков Гран-при Сан-Паулу.
Эксперт Эдд Стро оценивает выступления спортсменов по ходу всего уик-энда.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, отбившийся от Серхио Переса из «Ред Булл» в борьбе за подиум, расположился на первой строчке рейтинга. Компанию испанцу в топ-3 составили Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Ландо Норрис («Макларен»).
Представитель «Феррари» Шарль Леклер квалифицировался на первый ряд, однако не стартовал в гонке из-за аварии на прогревочном круге – этого хватило для четвертого места в списке, Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» опередил гонщик «Альпин» Пьер Гасли.
Рейтинг гонщиков на Гран-при Сан-Паулу (The Race)
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в квале привёз всем кроме Ферстаппена пол секунды.
Проехал спринт квалу и спринт на старых шинах чтобы секономить новые шины на гонку и приехал 5-м пока напарник еле отбил 8-е место.
В гонке У него было больше свежих шин чем у всех его конкурентов за 3-е место и скорее всего стал бы 3-м так какие к нему вопросы?
а он ещё и уступает Норрису почти 30 секунд и проиграл Алонсо на Астон Мартин.
Даже стролл проиграл напарнику 7секунд а Перес 35 и это хороший уикенд?
В ф1 судят по напарнику и если ты столько проигрываешь напарнику то о каких хороших выступлениях может идти речь?