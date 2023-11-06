Алонсо – лучший пилот Гран-при Сан-Паулу по версии The Race, Ферстаппен, Норрис и Леклер – в топ-4

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Издание The Race выбрало лучших гонщиков Гран-при Сан-Паулу.

Эксперт Эдд Стро оценивает выступления спортсменов по ходу всего уик-энда.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, отбившийся от Серхио Переса из «Ред Булл» в борьбе за подиум, расположился на первой строчке рейтинга. Компанию испанцу в топ-3 составили Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Ландо Норрис («Макларен»).

Представитель «Феррари» Шарль Леклер квалифицировался на первый ряд, однако не стартовал в гонке из-за аварии на прогревочном круге – этого хватило для четвертого места в списке, Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» опередил гонщик «Альпин» Пьер Гасли.

Рейтинг гонщиков на Гран-при Сан-Паулу (The Race)

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Ландо Норрис («Макларен»)
4. Шарль Леклер («Феррари»)
5. Пьер Гасли («Альпин»)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
7. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
9. Джордж Расселл («Мерседес»)
10. Серхио Перес («Ред Булл»)
11. Карлос Сайнс («Феррари»)
12. Алекс Албон («Уильямс»)
13. Юки Цунода («Альфа Таури»)
14. Эстебан Окон («Альпин»)
15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
16. Оскар Пиастри («Макларен»)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
18. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
19. Логан Сарджент («Уильямс»)
20. Кевин Магнуссен («Хаас»)
 

Героическая битва Алонсо с Пересом за подиум: обгоны на последних кругах, фотофиниш – 0,053 секунды!

Что случилось на Гран-при Бразилии: Леклер в стене еще до старта, «Мерседес» унижен середняками, мегаподиум Алонсо

9 комментариев

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Minuvert
Леклер только на четвёртой строчке? Непростительно. Должен первым быть, быстрее всех Гран-при проехал
+14
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うちはイタチ
леклер за провальный уикенд - 4, цунода с шикарным уикендом - 13.. за какие заслуги боттас 8? почему Пиастри 16? у авторов рейтинга беды с башкой 100%
+5
-3
+2
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Фанат спорта01
Ответ Minuvert
Леклер только на четвёртой строчке? Непростительно. Должен первым быть, быстрее всех Гран-при проехал
какие вопросы к нему лично?
в квале привёз всем кроме Ферстаппена пол секунды.
Проехал спринт квалу и спринт на старых шинах чтобы секономить новые шины на гонку и приехал 5-м пока напарник еле отбил 8-е место.
В гонке У него было больше свежих шин чем у всех его конкурентов за 3-е место и скорее всего стал бы 3-м так какие к нему вопросы?
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Minuvert
Ответ Фанат спорта01
какие вопросы к нему лично? в квале привёз всем кроме Ферстаппена пол секунды. Проехал спринт квалу и спринт на старых шинах чтобы секономить новые шины на гонку и приехал 5-м пока напарник еле отбил 8-е место. В гонке У него было больше свежих шин чем у всех его конкурентов за 3-е место и скорее всего стал бы 3-м так какие к нему вопросы?
А вот к вам вопрос: почему не Перес, который не теоретически, а фактически выступил гораздо лучше в гонке и спринте, провалив квалификацию?
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Фанат спорта01
Ответ Minuvert
А вот к вам вопрос: почему не Перес, который не теоретически, а фактически выступил гораздо лучше в гонке и спринте, провалив квалификацию?
может потому что у Переса РБ на котором быть ниже чем 2-м это само по себе плохое выступление.
а он ещё и уступает Норрису почти 30 секунд и проиграл Алонсо на Астон Мартин.
Даже стролл проиграл напарнику 7секунд а Перес 35 и это хороший уикенд?
В ф1 судят по напарнику и если ты столько проигрываешь напарнику то о каких хороших выступлениях может идти речь?
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Minuvert
Ответ Фанат спорта01
какие вопросы к нему лично? в квале привёз всем кроме Ферстаппена пол секунды. Проехал спринт квалу и спринт на старых шинах чтобы секономить новые шины на гонку и приехал 5-м пока напарник еле отбил 8-е место. В гонке У него было больше свежих шин чем у всех его конкурентов за 3-е место и скорее всего стал бы 3-м так какие к нему вопросы?
К нему никаких, отказ гидравлики. Вопрос к экспертам, которые авансом посчитали, что он смог бы что-то в гонке.
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Minuvert
Ответ Фанат спорта01
может потому что у Переса РБ на котором быть ниже чем 2-м это само по себе плохое выступление. а он ещё и уступает Норрису почти 30 секунд и проиграл Алонсо на Астон Мартин. Даже стролл проиграл напарнику 7секунд а Перес 35 и это хороший уикенд? В ф1 судят по напарнику и если ты столько проигрываешь напарнику то о каких хороших выступлениях может идти речь?
Ок, судят по напарник, ясно. А где закончил Сайнс? В очках. А Леклер? В стене. Почему один четвёртый, а второй одиннадцатый, не смущает? И даже если вы оцениваете весь уикэнд целиком, а не отдельно взятую гонку я нахожу это несправедливым. По поводу того, что Макс привёз на финише, дак а кому бы не привёз, если сам стартовал с поула, а напарник девятым?)
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