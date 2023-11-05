Макс Ферстаппен: «Я хорошо провел оба старта. В остальном нужно было просто беречь шины»

Теги Гран-при Бразилии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен остался доволен выступлением на Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Ред Булл», подводя итоги победной гонки, выделил то, что главным образом по ходу заезда он занимался тем, что старался беречь шины.

«Сегодня очень важны были оба старта. И оба их я провел хорошо. В остальном же главной задачей в гонке было беречь шины. Мы хорошо смотрелись на шинах всех типов, но особенно выделялся второй отрезок, где нам удалось создать хороший отрыв.

Все смотрелось неплохо, но с таким уровнем износа шин тебе приходилось постоянно корректировать работу машины, нужно было постоянно быть собранным. К счастью, сегодня для нас все сработало хорошо», – рассказал Ферстаппен.

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6 комментариев

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Alex Sin
Ответ Paninaro
...а потом самовозка вывезла на круизе.
Ну Льюиса вывозила же, ты тогда тоже так же писал? Или Льюис на мерса самовозе и круизе это другое?
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Мадина Уйгурова
Жаль большой шлем не удалось взять
+6
-1
+5
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Мурад Гамидов
Ответ Мадина Уйгурова
Жаль большой шлем не удалось взять
Норрис упорно не хотел заезжать в бокс)
+5
-1
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Дмитрий Фурсов
Ответ whoisme
Детально описал сложность своей гонки и чемпионата
Он хотя бы не говорит про превозмогания и третью машину пелотона
+2
0
+2
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whoisme
Детально описал сложность своей гонки и чемпионата
+1
-1
0
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