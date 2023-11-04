Тото Вольфф: «Мы не смогли достаточно приспособиться к смене условий»
Вольфф обозначил проблему «Мерседеса» после квалификации в Бразилии.
В квалификации к Гран-при Сан-Паулу Льюис Хэмилтон показал пятое время, а его напарник Джордж Расселл – шестое. При этом третий сегмент завершился досрочно из-за начавшейся грозы.
«Вы видите, насколько незначительна разница с точки зрения температуры [шин] и темпа на прогревочном круге. Думаю, мы не смогли достаточно приспособиться [к смене условий].
«Астон Мартин» просто умчался вперед. Макс [Ферстаппен], выехав на прогретой резине прямо из боксов, также умчался прочь. И они были быстрейшими.
Мы уступили секунду своему предыдущему времени или 0,8 секунды лучшему результату. Это указывает нам на то, что мы должны сделать», – сказал босс «Мерседеса».
Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й
Джорджа Расселла, Пьера Гасли и Эстебана Окона вызвали к судьям
Комментарии