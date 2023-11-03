Джорджа Расселла, Пьера Гасли и Эстебана Окона вызвали к судьям
Расселла, Гасли и Окона вызвали к стюардам .
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл и пилоты «Альпин» Пьер Гасли и Эстебан Окон должны явиться к судьям после квалификации к Гран-при Сан-Паулу. Гонщиков подозревают в возможной блокировке на выходе с пит-лейн.
После Гран-при Мексики, где подобную ситуацию простили Максу Ферстаппену, Фернандо Алонсо и также Джорджу Расселлу, в правила внесли изменения, согласно которым блокировка на пит-лейн теперь считается нарушением.
Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й
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