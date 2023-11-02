Карлос Сайнс: «Согласен с тем, что субботний спринт слишком сильно раскрывает интригу – и это не идет на пользу интересу к Гран-при»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 регламент Авто

Сайнс призывает опробовать альтернативные спринту форматы гоночного уик-энда.

Пилот «Феррари» считает, что нынешний формат спринта несколько обесценивает воскресную гонку с точки зрения интриги – тем самым согласившись с Максом Ферстаппеном, который ранее неоднократно озвучивал данную точку зрения.

«На данный момент я согласен с тем, что шести спринтов за сезон – этого вполне достаточно. Но я также согласен с тем, что субботний спринт слишком сильно раскрывает интригу – и показывает, чего примерно стоит ожидать в воскресенье. Главным образом, чего именно стоит ждать на первом отрезке гонки – а именно в этот момент телевизор включают большинство зрителей.

И это явно не идет на пользу. Потому что главное шоу – это гонка, сам Гран-при. Так что если ситуация доходит уже до такого – наверное, в субботу стоит попробовать проводить что-то другое.

Может, реверсивная стартовая решетка? Или может квалификация с одной попыткой? Я не знаю. Но с учетом того, что сам формат со спринтом является экспериментальным, я бы попробовал продолжить эксперименты и протестировал какие-то другие идеи, чтобы определить лучший формат.

На мой взгляд, при нынешнем формате со спринтом, субботние сессии не очень хорошо влияют на то, что потом происходит в воскресенье», – рассказал Сайнс.

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1 комментарий

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mclaren-honda
да уж, никакой интриги, каждый раз получается подсчитать на сколько секунд впереди финиширует Ферстаппен в основной гонке
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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