Майкл Андретти: «Команды «Ф-1» считают «Андретти» кучкой деревенщин»

Майкл Андретти высказался о мнении команд «Формулы-1» об «Андретти».

Американский коллектив стремится получить место в «Ф-1» и уже получил одобрение со стороны .

«Надо понимать, куда мы попадаем. Здесь много политики и всего такого. Просто так устроено. Нужно с этим справиться. Я не думал, что пробиться будет так тяжело, но мы докажем свою силу.

Во-первых, [команды] считают нас кучкой деревенщин, думают, что мы не понимаем, что делаем. Но у нас большой опыт в гонках, и мы способны посмотреть на ситуацию с другого ракурса – это может сработать», – заявил владелец команды на ютуб-канале Bloomberg Originals.

По мнению экс-пилота «Ф-1», приход «Андретти» положительно скажется на чемпионате:

«Думаю, увеличение количества машин пойдет лишь на пользу. Да, речь о куске «пирога», призовых и так далее, но мы полагаем, что привнесем больше, чем заберем».

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