«Ф-1» отрицает отмену Гран-при Абу-Даби на фоне повышения уровня террористической угрозы

В «Формуле-1» сообщили, что отмена Гран-при Абу-Даби не рассматривается.

Ранее статусный итальянский журналист Джулиано Дукесса поделился информацией о том, что этап с высокой вероятностью отменят из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Представитель «Ф-1» заявил, что гонка пройдет по плану. Предполагается, что командам разъяснили позицию чемпионата в контексте предупреждения со стороны Министерства иностранных дел Великобритании: 29 октября ведомство обновило рекомендации путешественникам и повысило уровень террористической угрозы в ОАЭ и ряде стран региона до «весьма вероятного». Аналогичные указания опубликовали и власти других стран Европы из-за событий в Израиле и секторе Газа.

В последние годы проводили на фоне такого же предупреждения, однако этап 2011 года отменили из-за протестов в стране.

Вероятность отмены Гран-при Абу-Даби очень высока из-за ситуации на Ближнем Востоке (Джулиано Дукесса)