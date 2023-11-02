«Ф-1» отрицает отмену Гран-при Абу-Даби на фоне повышения уровня террористической угрозы
В «Формуле-1» сообщили, что отмена Гран-при Абу-Даби не рассматривается.
Ранее статусный итальянский журналист Джулиано Дукесса поделился информацией о том, что этап с высокой вероятностью отменят из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Представитель «Ф-1» заявил, что гонка пройдет по плану. Предполагается, что командам разъяснили позицию чемпионата в контексте предупреждения со стороны Министерства иностранных дел Великобритании: 29 октября ведомство обновило рекомендации путешественникам и повысило уровень террористической угрозы в ОАЭ и ряде стран региона до «весьма вероятного». Аналогичные указания опубликовали и власти других стран Европы из-за событий в Израиле и секторе Газа.
В последние годы Гран-при Бахрейна проводили на фоне такого же предупреждения, однако этап 2011 года отменили из-за протестов в стране.
Вероятность отмены Гран-при Абу-Даби очень высока из-за ситуации на Ближнем Востоке (Джулиано Дукесса)
Это как отменить матч Зенита в связи с сво.