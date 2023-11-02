«Ф-1» отрицает отмену Гран-при Абу-Даби на фоне повышения уровня террористической угрозы

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Абу-Даби Формула-1 Авто

В «Формуле-1» сообщили, что отмена Гран-при Абу-Даби не рассматривается.

Ранее статусный итальянский журналист Джулиано Дукесса поделился информацией о том, что этап с высокой вероятностью отменят из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Представитель «Ф-1» заявил, что гонка пройдет по плану. Предполагается, что командам разъяснили позицию чемпионата в контексте предупреждения со стороны Министерства иностранных дел Великобритании: 29 октября ведомство обновило рекомендации путешественникам и повысило уровень террористической угрозы в ОАЭ и ряде стран региона до «весьма вероятного». Аналогичные указания опубликовали и власти других стран Европы из-за событий в Израиле и секторе Газа.

В последние годы Гран-при Бахрейна проводили на фоне такого же предупреждения, однако этап 2011 года отменили из-за протестов в стране.

Вероятность отмены Гран-при Абу-Даби очень высока из-за ситуации на Ближнем Востоке (Джулиано Дукесса)

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anastasia Smelova
Кто бы сомневался. Там даже если ракеты будут летать, то "руководство ГП заверит всех в безопасности", и поедут как ни в чём не бывало.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minuvert
Ответ Anastasia Smelova
Кто бы сомневался. Там даже если ракеты будут летать, то "руководство ГП заверит всех в безопасности", и поедут как ни в чём не бывало.
Сэкономят на праздничном фейерверке
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
До Израиля 2000 км. Отмена этапа по такой причине просто смешна.
Это как отменить матч Зенита в связи с сво.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Бабки, с..ка, бабки!!! Когда нефтебазу год назад в Саудовской Аравии бомбили прямо по ходу уикенда, ничего не отменили. Деньги не пахнут, тем более ближневосточные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ascari
Ответ Anastasia Smelova
Кто бы сомневался. Там даже если ракеты будут летать, то "руководство ГП заверит всех в безопасности", и поедут как ни в чём не бывало.
Дак они уже так делали пару лет назад))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий