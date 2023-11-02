Вероятность отмены Гран-при Абу-Даби очень высока из-за ситуации на Ближнем Востоке (Джулиано Дукесса)

Теги Гран-при Абу-Даби Формула-1 WEC Политика Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Проведение Гран-при Абу-Даби находится под большим вопросом.

Как пишет итальянский журналист Джулиано Дукесса, «Формулы-1» может отменить этап из-за «ситуации на Ближнем Востоке». Чемпионат внимательно следит за событиями в Израиле, секторе Газа и ростом напряженности в соседних странах. В частности, проблемы возникают с авиасообщением в регионе. Дукесса сообщает о «серьезном риске» для проведения Гран-при и «очень высокой» вероятности отмены.

В таком случае последним уик-эндом сезона станет первый в истории Гран-при Лас-Вегаса (16-18 ноября).

Этап в Абу-Даби намечен на 24-26 ноября. Решение по поводу гонки ожидается в ближайшие часы – возможно, уже сегодня, 2 ноября. Журналист отмечает, что в пользу сохранения этапа в календаре говорит проведение заключительной гонки сезона WEC в Бахрейне – она состоится в ближайшую субботу, как и было запланировано.

Ранее из-за наводнения отменили Гран-при Эмилии-Романьи-2023.

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