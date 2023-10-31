Юки Цунода о столкновении с Пиастри: «Стюарды любят топ-команды»

Юки Цунода отреагировал на аварию с Оскаром Пиастри.

Пилот «Альфа Таури» был близок к тому, чтобы заработать очки на Гран-при Мехико, однако столкнулся с гонщиком « » и вылетел из топ-10. Стюарды рассмотрели эпизод и не стали наказывать ни одного из участников.

«Они любят топ-команды, вот и все.

Машина показывала хороший темп, как мы и ожидали. В субботу мы продемонстрировали хорошую скорость, поэтому жаль, что все так закончилось», – сообщил Цунода.

Напарник японца занял седьмое место, впервые в сезоне попав в очки, сам Юки, стартовавший с последних рядов после замены мотора, стал 12-м.

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