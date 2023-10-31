Юки Цунода о столкновении с Пиастри: «Стюарды любят топ-команды»

Теги ФИА Макларен Альфа Таури Формула-1 регламент Даниэль Риккардо Гран-при Мексики Юки Цунода Оскар Пиастри Авто

Юки Цунода отреагировал на аварию с Оскаром Пиастри.

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода был близок к тому, чтобы заработать очки на Гран-при Мехико, однако столкнулся с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри и вылетел из топ-10. Стюарды рассмотрели эпизод и не стали наказывать ни одного из участников.

«Они любят топ-команды, вот и все.

Машина показывала хороший темп, как мы и ожидали. В субботу мы продемонстрировали хорошую скорость, поэтому жаль, что все так закончилось», – сообщил Цунода.

Напарник японца Даниэль Риккардо занял седьмое место, впервые в сезоне попав в очки, сам Юки, стартовавший с последних рядов после замены мотора, стал 12-м.

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8 комментариев

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Paninaro
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vizl
значит стюарды во всем виноваты? У Цуноды с Пересом соревнование - кто неадекватнее?
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Minuvert
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У самурая нет цели, только путь.)
Поперёк трассы
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Paninaro
Ответ Minuvert
Поперёк трассы
Да)
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Le Chan
Вопрос,а за что было наказывать Оскара ?
Если и наказывать то японца за то что спровоцировал столкновение, по факту это гоночный инцидент
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Bzz Pvz
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Риккиардо в этом гран при полностью деклассировал как и тсуноду, так и остальных Пиастри, албонов, гасли, оконов, при этом даже бедолага-завистник рассел впереди был лишь на полсекунды… Даде не знаю, как австралиец так гонку провёл…
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Volodya_A
Ответ DonaldBrashear 2.0
Юки дело говорит, в шоке от того, что Пиастри никак не наказали, просто взял и выбил Цуноду и все, лишил больших очков в гонке и ничего, как будто это нормально. Очень жаль, у Цуноды были шины хард, свежие после красных флагов, если бы не был выбит Пиастри, мог бы место Норриса занять в итоге, хорошо ехал. Жаль, что Пиастри лишил его очков таких больших
Он после такого позднего торможения в этот поворот уже не вписывался как Перес в первый
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