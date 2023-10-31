Джолион Палмер о Риккардо: «Может, «Альфа Таури» просто ошеломляюще быстра в Мексике, где Даниэль всегда хорошо выступал»

Теги Макларен Альфа Таури Формула-1 Джолион Палмер Даниэль Риккардо Гран-при Мексики Хаас Ландо Норрис Альфа Ромео Юки Цунода Оскар Пиастри Авто

Джолион Палмер выразил сомнения в резком прогрессе Даниэля Риккардо.

На Гран-при Мехико пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо квалифицировался четвертым и завершил гонку седьмым. Эксперт и бывший гонщик «Формулы-1» Джолион Палмер указал на то, что трасса является одной из самых удобных для австралийца, а его напарник Юки Цунода мог показать почти тот же результат, несмотря на неравные условия.

«В этот уик-энд он, казалось, возродился, финишировал седьмым, был очень близок к шестому месту, заработал хорошие очки для «Альфа Таури». Это лучший результат команды за сезон, она обогнала «Хаас» и даже «Альфа Ромео» за счет седьмой позиции Риккардо – знаменательное событие.

Но Риккардо всегда хорошо выступал в Мексике. В прошлом году этап стал для него лучшим в году в составе «Макларена», он тогда опередил Норриса в гонке. Интересно, не оказало ли это влияние. Квалификация вышла великолепной, гонка – очень достойной.

Ему нужно сохранить такую форму в ближайших трех гонках, ведь мы не видели подобного с момента перехода в «Альфа Таури».

Еще одна оговорка: что показал бы Цунода, если бы ему не пришлось стартовать с хвоста [из-за замены мотора]. Он действовал по другому плану с самого начала и даже не участвовал в первой практике, поэтому у Риккардо весь уик-энд было преимущество.

Цунода не пытался провести нормальную квалификацию, в то время как Риккардо показал четвертое время, и Юки тоже проводил очень сильную гонку. Цунода пытался обогнать Пиастри, и они столкнулись. Борьба шла за восьмую позицию, и он бы увидел клетчатый флаг сразу же за Риккардо, несмотря на старт с конца решетки. Для Цуноды это было бы грандиозное выступление.

Так что надо оговориться – может, «Альфа Таури» просто была ошеломляюще быстрой на этой трассе?» – поделился аналитикой Палмер в подкасте Chequered Flag.

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1 комментарий

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voroninboris
Очевидно, что АТ были в целом сильны в Мексике, и действительно скорость Цуноды это подтверждает. У него кстати по БК 5ое место среди всех (после Макса, Хэма, Норриса и Леклера), а у Дэна 7ое.
Но это не отменяет того, что Дэн очень хорошо провел свою гонку.
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