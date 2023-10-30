Кристиан Хорнер: «Мы увидели прежнего Риккардо»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Гран-при Мексики Авто

Хорнер остался доволен выступлением Риккардо на Гран-при Мехико.

Руководитель «Ред Булл» отметил то, как уверенно и спокойно Даниэль провел гонку, в которой сумел выжать из болида максимум возможностей и финишировал седьмым. Что стало лучшим результатом команды в нынешнем сезоне.

«Даниэль вновь стал прежним, он расслаблен, уверен в себе. Он подошел к этому уик-энду мотивированным после непростого возвращения в Остине после травмы, и в этот уик-энд он действительно здорово потрудился.

Приятно видеть, что Даниэль так хорошо выступает и полностью оправдывает наше решение вернуть его за руль болида в «Альфа Таури».

Я считаю, что в этот уик-энд он был великолепен, сражаясь с «Мерседесом» за рулем «Альфа Таури». А если бы не красные флаги и остановка гонки, он бы финишировал еще выше. Так что это было отличное выступление и в этот уик-энд мы увидели прежнего Даниэля», – рассказал Хорнер.

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2 комментария

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Shico_I
Ощущение, что Цунода был по крайней мере не особо медленнее
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Mr.BadGuy
Ответ Shico_I
Ощущение, что Цунода был по крайней мере не особо медленнее
У Цуноды был новый мотор и у него, из-за того что он в квале не боролся, был новый хард на концовку гонки. А у Рикардо кругов 9 вроде в харде уже было. Понятно что у Цуноды темп выше был
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