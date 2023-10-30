Кристиан Хорнер: «Мы увидели прежнего Риккардо»
Хорнер остался доволен выступлением Риккардо на Гран-при Мехико.
Руководитель «Ред Булл» отметил то, как уверенно и спокойно Даниэль провел гонку, в которой сумел выжать из болида максимум возможностей и финишировал седьмым. Что стало лучшим результатом команды в нынешнем сезоне.
«Даниэль вновь стал прежним, он расслаблен, уверен в себе. Он подошел к этому уик-энду мотивированным после непростого возвращения в Остине после травмы, и в этот уик-энд он действительно здорово потрудился.
Приятно видеть, что Даниэль так хорошо выступает и полностью оправдывает наше решение вернуть его за руль болида в «Альфа Таури».
Я считаю, что в этот уик-энд он был великолепен, сражаясь с «Мерседесом» за рулем «Альфа Таури». А если бы не красные флаги и остановка гонки, он бы финишировал еще выше. Так что это было отличное выступление и в этот уик-энд мы увидели прежнего Даниэля», – рассказал Хорнер.
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