Кристиан Хорнер: «Мы увидели прежнего Риккардо»

Хорнер остался доволен выступлением Риккардо на Гран-при Мехико.

Руководитель « » отметил то, как уверенно и спокойно Даниэль провел гонку, в которой сумел выжать из болида максимум возможностей и финишировал седьмым. Что стало лучшим результатом команды в нынешнем сезоне.

« вновь стал прежним, он расслаблен, уверен в себе. Он подошел к этому уик-энду мотивированным после непростого возвращения в Остине после травмы, и в этот уик-энд он действительно здорово потрудился.

Приятно видеть, что Даниэль так хорошо выступает и полностью оправдывает наше решение вернуть его за руль болида в «Альфа Таури».

Я считаю, что в этот уик-энд он был великолепен, сражаясь с «Мерседесом» за рулем « ». А если бы не красные флаги и остановка гонки, он бы финишировал еще выше. Так что это было отличное выступление и в этот уик-энд мы увидели прежнего Даниэля», – рассказал .

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