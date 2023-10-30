Даниэль Риккардо: «Уик-энд, о котором я мечтал. Борьба с «Мерседесом» радует больше, чем огорчает упущенная 6-я позиция»

Даниэль Риккардо подвел итоги самого успешного для себя уик-энда в году.

Риккардо квалифицировался четвертым и заработал первые очки в нынешнем сезоне, заняв седьмое место на Гран-при Мехико. Гонщик «Альфа Таури» отметил, что мог выступить лучше, если бы не красные флаги, вывешенные после столкновения пилота « » с барьерами.

«После прошлой недели это уик-энд, о котором я мечтал. Ощущения хорошие и даже лучше. И я чувствую облегчение – позади два старта, когда ты в напряжении, ведь заезд к первому повороту очень длинный, может случиться что угодно.

Честно сказать, красные флаги нам помешали, но не хочу, чтобы это звучало слишком эгоистично – произошла большая авария. Естественно, все снова собрались вместе, и некоторые поставили «медиум», которого у нас не было. Тем не менее, седьмое место и шесть очков – мы должны быть очень довольны.

В конце я очень близко подобрался к Джорджу [Расселлу]. Если смотреть на общую картину, то борьба с « » радует меня больше, чем [огорчает] упущенная шестая позиция.

Не удивлен, что мы провели хороший уик-энд – именно к этому я и был готов. Я понимал, что направление по настройкам, в котором мы движемся, позволит мне чувствовать себя в машине увереннее», – сообщил .

Первые очки Риккардо в 2023-м подняли «Альфа Таури» с 10-го на 8-е место в Кубке конструкторов

Джордж Расселл: «Без сомнения, еще один круг – и Риккардо бы меня обогнал»